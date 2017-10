Voyage dans le temps…

Réagissez

Afin de raconter un bout d’une courte et riche existence, Meriem Maza, disposant d’un style d’écriture à la fois romanesque et philosophique, se met au masculin.

Singulière et atypique, la démarche de l’auteure, racontant les odeurs et les gens, fascine à première vue. Brisant les tabous, Meriem Maza, victime d’un tragique accident au Canada, où elle poursuivait sa post-graduation, met le doigt sur certaines traditions ayant encore et toujours la peau dure. Scientifique de prime abord, mais férue de lecture et d’écriture surtout, la conteuse pointe subtilement du doigt la vulgarité de la société, rend à sa manière, hommage à ses instituteurs et à l’amitié sincère.

Usant de comparaisons et de métaphores, elle transforme son monde en une forêt où se côtoient cigognes, chacals et gorilles. Le conte de la cigogne est, d’une part, un hymne à l’amour de l’autre, à la tolérance et un coup de gueule. A travers un récit captivant et déroutant à la fois, «Mimi», comme aiment à l’appeler ses proches et intimes, se dévoile.

Avec un style particulier, elle nous fait découvrir la sensualité, la pudeur et la sensibilité d’un être bon et altruiste. Se mettant à dos les préjugés, l’auteure apprivoise les mots, brosse le tableau d’une insouciante cigogne parcourant un temps et des lieux. Sans complaisance aucune, la biologiste décrit les contradictions d’une société prisonnière des réflexes et coutumes d’un autre âge. Ayant promis de réaliser un best-seller de 1000 pages, la défunte laisse derrière elle un excellent travail littéraire, compilé dans Le conte de la cigogne, publié ce mois-ci, à titre posthume, par les éditions El-Ibriz.

Racontant différentes étapes et moments forts d’une vie pleine et chargée à la fois, ce récit autobiographique, où l’on reconnaît l’école laïque, Kouchet El Khalfa, des coins et recoins de Sétif, sa ville natale, est, le moins que l’on puisse dire, fascinant. Partie sans crier gare, l’auteure nous offre un succulent millésime de 100 pages. Abordable sous différents angles, le bouquin est digne d’intérêt.

Ecrit par une personne vertueuse et un cœur pudique, le récit mérite un coup d’œil, une attention particulière. En hommage à un être d’exception, sa maman se charge de la dédicace durant tout le SILA, au stand El Ibriz, situé au pavillon central D58.