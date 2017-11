Vive le roi de la comédie

Réagissez

Le grand réalisateur algérien, Mahmoud Zemmouri, l’auteur de Prends 10 000 balles et casse-toi, De Hollywood à Tamanrasset ou encore 100% Arabica est décédé hier dans un hôpital à Paris. Il avait 70 ans.

Après deux années à l'Ecole supérieure d'optique et une année à l'Ecole de cinéma de Paris, Mahmoud Zemmouri –né le 2 décembre 1946 à Boufarik (Algérie) – est d’abord connu pour être un acteur. Sa première apparition à l’écran, c’était en 1977. Dans le film L'Autre France de Ali Ghanem. Puis, il émergea dans de grands films français. Tels que ceux culte comme Tchao Pantin (1983) de Claude Berry, Pinot simple flic (1984) de Gérard Jugnot, La Smala (1984) de Jean-Loup Hubert, Nuit d'ivresse (1986) de Bernard Nauer, L'Œil au beur(re) noir (1987) de Serge Meynard… Commençant à écrire, il scénarise et passe derrière la caméra. Il signera Prends 10 000 balles et casse-toi (1981), Les Folles années du twist (1986), De Hollywood à Tamanrasset (1991), L'Honneur de la tribu (1993), adaptation du roman éponyme de Rachid Mimouni, 100% Arabica (1997) réunissant et opposant deux chanteurs de raï, Khaled et Mami, Beur, blanc rouge (2006), Certifiée hallal (2015).

Ces films traitent de l’exil, l’émigration, les contradictions de la société, l’islamisme naissant en France (100% Arabica), en forçant le trait de la comédie. «Je suis un cinéaste des deux côtés de la Méditerranée. Parce que je traite beaucoup des problèmes entre les deux rives…», avait-il déclaré dans un entretien à El Watan (2006). «Cinégénique», Mahmoud Zemmouri a joué sous la direction de Steven Spielberg dans le film Munich (2005). «J'y ai interprété le rôle d'un Libanais, sauf que le film, au final, faisait trois heures. Steven Spielberg l'a réduit à 2h40. Donc, je parais très peu dans le film. Mais j'ai passé quand même 15 jours avec Spielberg, à Malte.

C'était vraiment extraordinaire ! Mais pour vous dire, il y a eu une espèce de feeling entre nous et il m'a dit : “Vous avez une tête tellement sympathique que je me demandais comment rallonger votre rôle dans le film...''», nous avait confié le regretté Mahmoud Zemmouri. Le corps du défunt sera rapatrié, aujourd’hui, dimanche, pour être inhumé à Boufarik, selon l’APS.