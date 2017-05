Vibrations Jungle By Night

Réagissez

La 18e édition du Festival culturel européen en Algérie s’est transportée bruyamment et de fort belle manière, mercredi dernier à Béjaïa, pour une soirée jazz animée par le jeune groupe néerlandais Jungle By Night, au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh.

Sur scène, 9 jeunes musiciens ont joué, parfois fiévreusement, à fond les baffles, des morceaux de leur dernier album The Traveller, d’où jaillit éthio-jazz, aux sonorités nostalgiques de l’Ethiopie, mélangé à du funk, à de l’afrobeat et même à du groove. Basses, tambours, saxo, trombone, trompette, batterie, clavier, cuivres… les rythmiques sont détonantes et emballantes. Le groupe et le public ont communiqué avec un trop-plein d’énergie que l’on s’est échangé presque en discontinuité le long de la soirée. Les trois allées du théâtre ont vibré sous la musique endiablée depuis le Are you ready ? de Jungle By night.

C’était parti pour un concert dont la scène culturelle locale n’a pas connu une telle jouissance. Des jeunes filles et des garçons galvanisés, frétillant de fraîcheur et d’enthousiasme, ont dansé jusqu’à s’abandonner à la transe. Un public bougiote jeune, chaud, assoiffé de défoulement, insatiable, mais aussi parfaitement anglophone. Venus d’Amsterdam, les 9 membres de Jungle By Night ont une moyenne d’âge de 21 ans, mais n’ont absolument rien de gamins. Ils maîtrisent la scène, comme leur public de mercredi, qui leur a parfaitement assuré le retour d’écoute.

Pour un premier concert en Algérie, et en Afrique, Jungle By Night a assuré sa première étape avant celle du lendemain, à la salle Ibn Zeydoun à Alger.