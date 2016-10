Réagissez

Les autocollants mettent en scène deux personnages désormais mythiques, Zina et Bouzid, ainsi que El Gatt emdigouti, autre personnage incontournable des célèbres BD de l’artiste.

Viber, l’application leader de messagerie mobile, qui compte plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde, a annoncé le lancement d’un pack d’autocollants exclusifs intitulé «1er Novembre» spécialement dédié aux utilisateurs algériens, en partenariat avec le célèbre bédéiste et caricaturiste algérien Slim. Viber a organisé à cette occasion, mardi dernier à Alger, une exposition des dessins du pack en avant-première et en présence de l’artiste avec une séance de dédicaces pour ses fans.

Le pack reprend des expressions typiquement algériennes, couramment utilisées, telles que «Saha Kho», «N'7abek», «Fakou», et certains mots en kabyle, tels que «Achou ?». Munis d'une idée, d'un crayon et d'un bout de papier, sous sa plume talentueuse, les personnages prennent vie. L'art et la technologie se rencontrent.

Outre le talent, Slim a un style pictural singulier et une capacité à provoquer la réflexion et le rire. Il continue bon gré, mal gré, en dépit d’un environnement culturel désertique et peu engageant à user de son coup de crayon pour nous sortir des «cartons» qui résistent au temps et dérident notre mélancolie. Au total, le pack compte 16 autocollants algériens originaux à découvrir et à télécharger gratuitement depuis la boutique d’autocollants de l’application Viber.

Ce pack d’autocollants est le deuxième consacré aux utilisateurs algériens après l’incontournable pack «Aïd Moubarak» sorti en septembre dernier. Les autocollants aussi communément appelés «stickers» offrent une façon amusante de converser via la messagerie instantanée et de faire vivre aux utilisateurs algériens une nouvelle expérience digitale pour partager les moments forts de leur quotidien. La spécialité de Viber, ce sont les stickers : packs gratuits ou payants, son marché est énorme.

Viber est un service utile qui permet de faire des appels, envoyer des messages ainsi que des photos et vidéos aux autres utilisateurs de Viber, tout cela sans frais. C’est un moyen pratique et pas cher de chatter avec des amis et les membres de la famille se trouvant à l’extérieur sans utiliser les minutes de l’abonnement mobile. Parmi ces facteurs favorables à l’utilisation de Viber, on retrouve l’augmentation importante des ventes de smartphones. Autres explications : l’essor progressif de la 3G, le lancement de la 4G et l’intensification et le rayonnement du wifi, y compris dans les lieux publics.