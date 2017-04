Réagissez

Rachid Bahri, un «pianoman» à Alger ...

Il a collaboré avec les Pink Floyd, Steve Winwood et Nicolleta, l’auteur de Travailleurs d’ailleurs et Terre sanguine. Il revient toujours au «bled», comme le dit l’axiome de Dahmane El Harrachi, dont il a hérité la voix «rock». Enfant de Laâqiba, Rachid Bahri nous fixe rendez-vous inévitablement, à Belouizdad, son quartier natal, à Alger.

C’est son imprésario et organisateur de ses prochains concerts en Algérie, l’hilarant comédien Farid le «rocker», qui organisera la rencontre avec Rachid Bahri.

Le rendez-vous est pris pour la fin d’après-midi, à hôtel Sofitel d’El Hamma, à Alger. Pourquoi un tel choix huppé et étoilé ? Par analogie à son quartier populaire, Belcourt. C’est que Rachid Bahri rendait visite à un ami artiste résidant à l’hôtel, Mâalem Fayçal, et il nous conviait à ces retrouvailles.

Agréable surprise. Nous découvrons un petit «bonhomme», mais grand par son talent, sa candeur et surtout par son humilité. Et en prime, il semble touché par la grâce, la «baraka». Celle du syndrome de Peter Pan. Il jure avec la gérontologie. Il a 68 ans. Il est le père d’Anissa, 39 ans, ingénieur en aérospatiale à Toulouse (France), Réda, ayant une société de conseil financier à Londres (Royaume-Uni) et Naïma, la benjamine, qui fait de la musique et de la création. Et il affiche une «bouille» fraîchement juvénile.

Il est sec. Il chausse des lunettes…orange. Enfin sanguine. Tout comme son bomber blouson framboise et ses baskets. Un look dépareillé, qui tranche avec la norme et la normalité «guindée» des artistes dits à textes et sérieux. Nous lui ôterions facilement une bonne vingtaine d’années. Le secret de cette verdeur ? Une sobriété et une pratique d’autres arts. Pas les beaux. Mais les arts martiaux. Face à ce compliment, Rachid baise la paume et le revers de sa main. «Merci, bon Dieu, pour cette baraka. Hamdoullah». Pianiste, il ne résistera pas au beau piano à queue dans le hall de cet établissement. Il ouvrira un…cartable et sortira, pêle-mêle, des partitions. Oui, solfiées. C’est pour les offrir à son ami Fayçal.

C’est une tradition chez Rachid. Ramener dans ses bagages du papier à musique. Quintescence, de Quincy Jones, Promenade, de Denny Zeitlin, Save Your Love For Me, de Buddy Johnson,Tune Up, de Miles Davis, Yesterdays, de Jerome Kern, Stormy Weather, de Harold Arlen, What’s New, de Bob Haggart…Il négocie et jauge le «ré bémol» avec Fayçal. Rachid ne joue pas du piano debout, comme Elton John. Comme chante France Gall. Mais assis «seated».

A l’image du «pianoman», Billy Joel. Et puis il se lance dans des emportements pianistiques. De «l’ambiant» et du «easy listening très cher à Brian Eno. Et ce, au grand bonheur des «happy few». C’est cadeau ! Le grand Rachid Bahri jouait incognito à quatre mains avec Fayçal, et notamment accompagné avec Arezki Bouzid, au saxophone. Et cela ne le dérange pas. Interpréter la musique des autres, et en prime universelle, le «grise». Et dire qu’il a joué avec Nick Mason et David Gilmour des Pink Floyd, Kenny Jones ex-Small Faces, devenu batteur des Who après la mort de Kieth Moon, Steve Winwood, Stevie Wonder, Donna Hightower, Manu Dibango, Gilbert Bécaud, Nicolleta, Pierre Grocolas… qui, tous deviendront ses amis. Excusez du peu.

David Gilmour et Nick Mason :

«Rachid, viens faire ton album chez nous»

«En arrivant en France, ce n’était pas facile. J’étais obligé de jouer dans des orchestres de bal à Cahors et Limoges. Je me suis inscrit à la Schola Cantorum, une école de musique, à Paris. Cela m’a permis d’avoir une carte d’étudiant pour faire des allers et retours, entre la France et l’Algérie. Alors j’ai commencé à composer. J’ai composé la face B de l’album Femme, de Nicolle Croisille. Le morceau est intitulé C’est comme un arc-en-ciel. J’ai accompagné Pierre Grocolas, Manu Dibango, tous les plans avec la bande à Sardou (Michel). J’ai travaillé dans la toute première comédie musicale française en 1975. J’ai rencontré Etienne Roda Gil. Et, là, j’ai fait mon premier album, en 1976, Travailleurs d’ailleurs. Pour l’histoire, fin 1975, j’étais en train d’enregistrer l’album Travailleurs d’ailleurs aux studios Ferber. J’avais signé un contrat avec Pathé Marconi (EMI).

Lors d’une soirée au Paradis latin, où j’étais invité, des stars y été conviées, comme Sylvester Stallone. Et là, je rencontré l’ingénieur du son des Pink Floyd, Brian Humphries. Il était celui aussi des The Spencer Davis Group, Led Zeppelin, Steve Wonder, ou encore Spooky Tooth. Et moi, je connaissais son nom. Il avait beaucoup travaillé avec Steve Winwood. Et je venais d’achever l’enregistrement des titres de mon disque. Mais pas encore mixé l’album. Alors, il me dit qu’il voudrait l’écouter. Il était 22h ou 23h. Il a écouté mon album en studio. Il a énormément apprécié et changé et fait ‘‘bouger’’ des trucs. Et le lendemain, à midi, j’ai reçu un coup de fil d’Etienne Roda Gil :

‘‘Viens, on a rendez-vous chez EMI, avec Brian Humphries, on va parler de ton avenir.’’

Et là, le grand patron d’EMI m’annonce que Brian Humphries se propose de mixer mon album à Londres. Quand j’ ai mixé mon disque, il y avait les Pink Floyd, Steve Winwood, qui venaient. Ils enregistraient Wish You Where Here. Pour les chœurs, Brian Humphries me proposa de choisir. Comme j’aimais ceux derrière Joe Cocker sur With a Little Help from My Friends (reprise des Beatles), alors il me les a fait venir. Madeline Bell, Sunny Hightower, Su Wheetman, Sunny Wheetman.

Et un jour, David Gilmour, le légendaire guitariste, et Nick Mason, le batteur des Pink Floyd, viennent me voir : ‘‘Ecoute, nous sommes en train de monter notre propre studio. Si tu décides de faire un prochain album, et bien tu seras le bienvenu de le faire chez-nous.’’ Alors, mon deuxième album, Faites des chansons, je l’ai fait chez eux. Et les Pink Floyd ont joué dessus. Ainsi que Steve Winwood et Kenny Jones, le batteur des Who. C’était en 1977. Musicalement, j’avais les meilleurs musiciens.»



Tournée au Japon avec Blaoui el Houari et Ahmed Malek

Issu d’une famille nombreuse, onze frères et sœurs, Rachid Bahri a grandi à la rue de Cambrai, à Laâqiba, puis à El Hamma. «De 9 ans à 11 ans, ma mère voulait que je fréquente l’école coranique pour apprendre l’arabe. Avec les châtiments corporels, j’ai été traumatisé et dégoûté...» Le «virus» de la musique lui a été transmis par son beau-frère, qui lui avait offert une guitare «toute pourrie». Et c’est son frère aîné qui l’a accordée. Le petit Rachid répétait d’oreille du chaâbi, de l’andalou, du Django Reinhardt. Et puis il passera à la basse, la rythmique et la batterie. Il jouait du rythm’n blues. Dans un premier temps dans un garage, puis dans les locaux de la…J FLN (Jeunesse du Front de libération nationale) à Hussein Dey.

Puis un musicien sud-africain découvrira ses capacités instrumentales. Il aiguisera son talent au sein du groupe Les Algiers, aux côtés de Mahfoud et Hadj Hamoud, qui interprétaient le répertoire rock’n’roll d’Elvis Presley. A Dar El Alia, en quinze jours, il apprendra à jouer de l’orgue. Il fera des «bœufs» avec la fratrie mélomane des Kechoud, avec Bill Hamani, qu’il qualifiera de «réincarnation de Charlie Parker», avec Eddy Hunter, batteur américain, devant un public exclusivement formé d’activistes, des Black Panthers (mouvement révolutionnaire afro-américain, ayant trouvé asile, à l’époque où l’Algérie était la Mecque des mouvements révolutionnaires du monde entier).

D’ailleurs, Rachid avait adopté à l’époque leur fameuse coupe «afro». Au conservatoire, il apprendra à lire et à écrire la musique. Un an de piano et de contrebasse. Aussi, commencera-t-il à procéder à ses premiers arrangements. Donc, de la création. Il fera partie des formations Far Hom’s, Freedom, ou encore Life, un trio. Il se produira au Koutoubia, au centre-ville d’Alger, au CET de Tipasa, à Canastel, à Oran… «Je bouffais la vie.

Quand tu joues, tu reçois». Tout en préparant un bac mathématiques. Et puis, la rencontre avec le compositeur Ahmed Malek -avec lequel il jouera et interviendra sur les arrangements- aura été décisive. Ce dernier lui proposera de l’accompagner avec le grand maître du wahrani, Blaoui El Houari, pour une tournée de six mois au Japon, en tant qu’organiste.

«Finir ma vie en Thaïlande»

«Je vais m’installer en Thaïlande, d’ici la fin de l’année. Mes enfants ont grandi. C’est un rêve que j’ai depuis au moins 15 ans. Le climat y ressemble à celui d’Alger. Tranquille. C’est zen. C’est là-bas que je vais finir ma vie… J’aurais aimé finir ma vie en Algérie en transmettant ce que je sais faire. Mais c’est impossible. Si tu veux proposer des choses, il y a des obstacles…

Et puis, en France et dans toute l’Europe, il y a cette montée d’islamophobie, cela me gêne, me dérange beaucoup. On confond un musulman avec un islamiste, un intégriste, djihadiste…Quand nos parents allaient se battre pour eux, lors les Première et Seconde Guerres mondiales, il n’y avait aucun problème.

Et maintenant, il y a ça. Déjà, en France, je me suis battu contre le ‘‘système’’. Mon premier album, Travailleurs d’ailleurs, que j’avais fait avec Etienne Roda Gil, était interdit sur les radios Europe1 et RTL en 1976. Je ne fonctionnais qu’avec les gens qui, vraiment, m’appréciaient. Le texte dit : ‘‘C’est vraiment n’importe quoi quand on travaille loin de chez-soi.» Le ton est donné. Cela a été toujours compliqué même pour moi…Ce sont mes textes qui dérangeaient la situation des enfants d’émigrés. J’avais même écrit un truc intitulé Pyramides pour un pharaon bâtisseur mort en banlieue…

Pour dire que les enfants des pharaons, aujourd’hui, ce sont les émigrés…Même les vieux émigrés ne venaient pas à mes concerts. Ils étaient frileux par rapport à mon discours. C’est le regard de l’autre. Des fois, on me disait : ‘‘Mais Rachid, vous êtes Arabe ?’’. Je leur répondais : ‘‘Mais je me soigne’’. Je leur parle de la civilisation arabe. En Andalousie. Où l’on protégeait les gens du livre (toutes les croyances).

La tolérance. Ils étaient en avance sur leur temps. A l’époque, en France (années 1970 ), à chaque 10 m, la police me demandait : ‘‘Vos papiers’’. Sur mes affiches de concert on écrivait : ‘‘La valise ou le cercueil’’. Et des lettres racistes que j’ai reçues. Mai moi, je ne peux pas me taire. Moi, je ne chante pas la haine, mais l’amour…’’ Alors c’est sûr que Rachid Bahri a aimé One Night In Bangkok, de Murray Head.»