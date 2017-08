Une tragi-comédie à ne pas rater

Réagissez

Après avoir été adapté par deux fois au cinéma, aux USA et au Japon, Véronika décide de mourir, un roman du Brésilien Paolo Coello, il l’est cette fois en Algérie, par le 4e art. Sa générale a été donnée à la fin du week-end dernier au théâtre d’El Eulma qui l’a produite. Un régal tant le localisme induit par son adaptation algérienne a préservé le fond profond de l’œuvre originale.

Le prétexte de cette dernière est identique dans Intihar Rafika El Meyita, de Mohamed Adlène Bekhouche. C’est dans le développement de l’intrigue que l’empreinte locale se dessine. Rafika, une jeune femme bien de sa personne et au caractère bien trempé, n’a plus d’appétence pour la vie, son existence lui paraît d’une banalité confondante et surtout dépourvue de sens.

Elle décide d’y mettre fin en avalant des barbituriques. Mais le hasard a voulu qu’elle survive. Elle se retrouve à son réveil dans un asile d’aliéné(e)s, parce que donnée pour dépressive. Détail supplémentaire, elle a un délai de cinq jours à vivre parce que son cœur a été gravement atteint. Paradoxalement, dans cet univers de la déraison et durant ce laps de temps qui s’égrène dans un compte à rebours de plus en plus dramatique, Rafika retrouve goût à la vie. Une idylle se noue, on rit, on est ému, on réfléchit après coup.

Car rien n’est anodin dans la trame concoctée par Bekhouche. Bien que connu pour sa réserve, il a fondu à la fin de la représentation. Son premier texte venait de passer positivement l’épreuve de la scène sous les applaudissements des invités de la générale. Présenté à plusieurs théâtres en l’espace de quatre années, il avait été systématiquement refusé. Faouzi Ben Brahim, le metteur en scène, éternel air d’adolescent, sautait de joie, libéré enfin du stress. C’est lui qui a suggéré à Mohamed Adlène de réécrire les dialogues en dialectal, sauf pour ce qui est des répliques de Rafika, de façon à singulariser son personnage. Idée géniale. Samir, son assistant à la mise en scène, était aux anges. Sofiane Atia, directeur du théâtre, rayonnait. Il a joué sa crédibilité de nouveau responsable de l’institution et d’homme de théâtre.

C’est que le spectacle avait débuté pesamment, durant toute la période de mise en place de la situation et de l’apparition des protagonistes au fil des premiers tableaux dédiés à l’exposition. Le rythme fait défaut et les comédiens sont pour la plupart dans le cliché dans leur jeu. Seule Kenza Ben Boussaha est convaincante dès l’entame dans le personnage principal qu’elle campe. Elle y est entrée dès l’instant où elle est apparue seule au premier tableau.

C’est une longue scène où pas un mot n’est prononcé. Elle avait à se prélasser lascivement sur un lit, dans l’ennui de son personnage et sous un éclairage d’atmosphère correspondant à l’état d’âme de Rafika. Elle a pour tâche de mettre mal à l’aise son public. Pas un brin de musique ou un bruit pour soutenir son jeu. Elle a eu ainsi le temps d’apprivoiser la salle. Et quand, elle démarre, c’est en trombe qu’elle le fait. Ses autres comparses prennent de l’assurance au fur et à mesure que l’intrigue acquiert de la consistance au plan de la dramaturgie, que les coups de théâtre surviennent et que le public de connaisseurs réagit positivement par ses acclamations. Tous les spectateurs sont des invités triés sur le volet.

Ce sont des artistes, la trentaine en moyenne, occupant les 240 places du théâtre. Les quinquagénaires et sexagénaires, dont nous étions, se comptent sur les doigts d’une main. La plupart se disent artistes free-lance, le qualificatif d’indépendant et l’expression «théâtre indépendant» n’a pas cours dans leur lexique.

C’est une nouvelle réalité du théâtre algérien qui va assurément structurer son devenir et régler son compte au reliquat de mentalité héritée de la bureaucratique gestion socialiste des entreprises. Dans la distribution de Intihar Rafika El Meyita, un seul comédien émarge dans un théâtre public, Ramzi Kedja Abdou en l’occurrence, connu pour sa verve sur scène. Elle correspondait à son personnage de fou pas si foldingue que cela. Ali Namous, en psychiatre, Amel Delhoum, son assistante, et Kouadri Ahmed, le surveillant, sont tout aussi «normaux» que leurs pensionnaires. Ces derniers sont une avocate (Hadjer Siraoui), un artiste de théâtre (Billal Laaraba) et Siraj, ferré dans le mutisme (Nadjib Mohammed). Il retrouve la parole grâce à la vivifiante compagnie de Rafika. Tous sont réunis dans un huis clos tempéré par la multiplicité des personnages et les retournements de situations.

La scénographie de Hamza Djaballah, représentant une sorte d’asile-hangar, est à la mesure du délire fictionnel. Pas réaliste pour un sou, elle traduit l’étrangeté d’un univers échappant à la «normalité». La musique de Abdelkader Soufi n’est pas illustrative. Traîtresse en diable, on ne s’aperçoit de sa présence que lorsqu’elle a accompli son œuvre dramatique. Enfin, les lumières moins d’atmosphère et sans être rasantes, mettent en relief les aspects sombre ou clair des personnages. Décliné sous le mode de la tragi-comédie, Intihar Rafika El Meyita est un spectacle à ne pas rater.