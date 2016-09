Une saison d’enfer

Réagissez

M. Bernatd Emié, ambassadeur de France en Algérie

Cette soirée de présentation de la saison culturelle 2016-2017 a dévoilé un programme bien ficelé montant en puissance en matière de qualité des activités. Une ambition affichée.

Une diplomatie culturelle efficiente. Et ce, présence de M. Bernard Emie, Ambassadeur de France en Algérie, M.Alexis Andres, Conseiller de Coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France et directeur de l’Institut français d’Algérie, les directeurs des Instituts d’Alger, Annaba, Constantine et Tlemcen, des représentants des entreprises partenaires de l’IFA ainsi que des invités tel que le navigateur, artiste et auteur, Titouan Lamazou étrennant l’expo-photos Tous les marins ont des yeux bleus, la romancière Maïssa Bey, Abdelkader Bouazzara, directeur de l’Orchestre symphonique national, Amine Kouider, maestro de l’OSN, Omar Fetmouche, directeur du théâtre régional Malek-Bouguermouh de Béjaïa (TRB) ou encore Ahmed Bedjaoui, l’universitaire et critique de cinéma. M. Bernard Emie, Ambassadeur de France en Algérie, dans son allocution déclarera : « Le moment est venu pour vous présenter en détail les ambitions et la programmation culturelle de l’Institut français d’Algérie…

Ces établissements culturels tissent des liens privilégiés avec les partenaires locaux…Construire des réseaux durables entre les créateurs mais aussi entre les responsables des politiques culturelles pour répondre aux artistes et professionnels étranger que nous valorisons et aidons à faire construire en France, « Made in Algeria » au MUSEM ( Marseille, 2016), Biskra à l’IMA( exposition Biskra, sortilèges d’une oasis, à l’Institut du Monde Arabe). La politique artistique de la France au niveau international est guidée quant à elle par trois priorités : la diffusion de la création contemporaine sous toutes ses formes, le rayonnement ce la culture française et la mise en œuvre de la diversité culturelle et le renforcement des filières artistiques… ».

Partenariats avec les établissements algériens et les autorités locales

Au chapitre du partenariat de proximité, il soulignera : « En Algérie, montée en puissance considérable depuis quelque année : multiplication des partenariats avec les établissements algériens et les autorités locales…Ces délocalisations qui nous permettent de toucher un plus vaste public, au plus près…La présence stratégique au SILA (Salon du Livre d’Alger). La France, invitée d’honneur en 2015. La première fois depuis sa création.

Une forte présence en 2016…Cette diplomatie culturelle est particulièrement importante pour nourrir concrètement l’amitié entre nos deux pays, dans le cadre de cette relation à nulle autre pareille… ». Quant à l’intolérance et au fanatisme meurtrier, il rappellera : « Nous le savons, et l’Algérie l’a vécu en son cœur, c’est à la culture et à la liberté de presse que s’attaquent toujours les fanatiques.

A la suite des attentats, qui, depuis 2015(terrasses et la salle du Bataclan, à Paris), ont endeuille le territoire français a été renforcée autour de la valorisation du dialogue, la promotion constante des valeurs d’ouverture, de tolérance, d’humanismes et d’intensification des échanges artistiques… ». Parmi les moments forts de la saison culturelle 2016-2017 de l’IFA figurent des débats d’idée de haut niveau et des communications intitulés « Communication et politique », « Sortir de l’économie informelle », « Droit et religion en Algérie », « Patrimoine du Maghreb et inventaires », et « la sécurité routière ».

La projection des films Odyssée de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou en simultané avec la sortie française(le même jour), Taken 3, Divine de Houda Benyamina avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena et Kevin Mische, La Vache de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson et Jamel Debbouze et Le Puits de Lotfi Bouchouchi représentant l’Algérie sélectionné aux Oscars 2017 dans la catégorie «du meilleur film étranger». Des représentations théâtrales immortalisant Molière et Gustave Flaubert avec Mémoire d’un fou avec William Mesguish, les concert de la révélation française de la chanson Massiat, Nilda Fernandez avec une nouvelle formation rock, Speed caravan…

La France invitée d’honneur de deux festivals

Le SILA verra une forte et agissante participation de la France avec notamment Jean-Christophe Rufin, médecin, historien, écrivain, et diplomate français. La France sera l’invité d’honneur du Festival international de Théâtre de Béjaïa se tenant du 29 octobre au 4 novembre et du Festival international de musique symphonique d’Alger dont le concert inaugural est prévu pour le 1er décembre 2016.

Quant à une question portant sur l’éventuelle réouverture de l’Institut français de Tizi Ouzou( fermé depuis 22 ans), M. M. Bernard Emie, Ambassadeur de France en Algérie indiquera : « L’IF de Tizi Ouzou demeure gardienné par l’Institut français d’Algérie. Il rouvrira quand les conditions seront réunies.».