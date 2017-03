Une programmation alléchante

Réagissez

Après une année 2016 qui a été féconde en matière de rendez-vous culturels et artistiques, avec notamment la commémoration du 400e anniversaire de la mort de Miguel de Cervantès, les responsables des Instituts Cervantès d’Alger et d’Oran entendent bien redoubler d’efforts pour présenter une programmation riche, répondant aux aspirations des intéressés.

C’est en présence de Son Excellence l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Alejandro Ploanco Matar, accompagné de ses collaborateurs, à savoir les directeurs des Instituts d’Alger et d’Oran, représentés par Raquel Romero et D. Gonzalo Manglano de Gray, que le programme 2017 a été dévoilé à la presse nationale. Un programme intéressant, brassant toutes les disciplines culturelles.

Dans son discours d’ouverture, Son Excellence l’ambassadeur d’Espagne, Alejandro Polanco Matar, a rappelé que la programmation culturelle de l’ambassade d’Espagne et de l’Institut Cervantès vise la promotion de la culture espagnole en Algérie, ainsi que le renforcement des échanges culturels sur la base des liens historiques et culturels étroits existant entre les deux pays. Il estime que l’année 2016 a été chargée d’activités et de productions importantes. «Depuis sa réouverture, dit-il, l’Institut Cervantès d’Alger est devenu une référence dans le monde. Les activités culturelles organisées en collaboration avec l’ambassade d’Espagne à Alger et des organismes algériens, établissent un programme culturel complet et varié, conférences, présentations, expositions, projections, rencontres, ateliers et concerts.

Ces activités se veulent être un vecteur pour l’échange et la connaissance entre deux cultures tellement proches». Il a, en outre, indiqué que l’un des objectifs assignés est celui de la diffusion de la langue espagnole au niveau des Instituts d’Alger et d’Oran et la collaboration avec les ministères de la Culture et de l’Education nationale, ainsi que les universités algériennes. «Pour l’année 2017, nous comptons bien maintenir cette collaboration, en coordonnant nos activités avec nos partenaires», dit-il. Dans le souci de répondre à une certaine demande géographique, l’orateur a précisé qu’il n’est pas question de réduire les activités à Alger sous la base des deux instituts, déjà existants, mais il y a une volonté d’être présent sur l’ensemble du territoire nationale. A cet effet, des projets en cours de réalisation sont à l’honneur avec les autorités de Biskra et de Timimoun. L’ambassadeur a annoncé la sortie au cours de l’année, d’un beau livre d’amitié algéro-espagnole intitulé Un patrimoine partagé.

Ce dernier a été rédigé par des experts algériens et espagnols sur la culture partagée des deux pays, à l’image de la musique andalouse. Pour sa part, la directrice de l’Institut Cervantès d’Alger, Raquel Romero, a révélé que l’année 2016 a été importante, dans la mesure qu’une moyenne de 3200 élèves ont étudié la langue espagnole. Elle révèle que les activités de 2017 sont des plus alléchantes. Ainsi, comme à son habitude, l’Espagne sera présente à Alger dans certains festivals internationaux, tels que le Festival de la musique symphonique ou encore celui de la bande dessinée. Les concerts occuperont une place de choix, puisque plusieurs têtes d’affiche espagnoles seront conviées, et ce, au grand bonheur des mélomanes algériens.

Les activités en direction des enfants ne seront pas en reste. Mieux encore, avec l’APC de Belouizdad à Alger, il est prévu des visites guidées au niveau de la grotte de Cervantès. Dans le registre des expositions, il est à noter que jusqu’au 13 avril prochain se tient au niveau de l’Institut Cervantès d’Alger une exposition colombienne de photographies intitulée «Pütchipü’ü », en hommage à la communauté indigène des Wayuu. Aujourd’hui même est prévu le vernissage, toujours au niveau de l’Institut Cervantès d’Alger, de l’exposition de photographies de Nicolas Muller.

A travers une douzaine de clichés, le photographe a posé son regard sur le Maghreb et l’Andalousie. Cette exposition sera rehaussée par un concert de musique traditionnelle et moderne d’inspiration andalouse. En somme, le programme élaboré pour 2017 comporte une large gamme d’activités et de rendez-vous, ciblant l’édition, les conférences, les tables rondes, les arts plastiques, le 4e art, la danse et enfin les musiques, tous styles confondus.