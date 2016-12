Une naïade picturale

Réagissez

Des visiteurs en art devant la collection «Myah»

Lotus Conseil, agence de communication, de média et de marketing, porte bien son nom. Faisant dans le mécénat et la promotion de l’art, elle nous conseille une plasticienne, Mya. Dont la nouvelle exposition rime bien : «Myah» ( eaux en arabe).

La fine, dynamique et jeune équipe de Lotus Conseil a poussé les meubles, les tables et les armoires pour faire place, pour accueillir la nouvelle exposition de l’artiste-peintre Mounia Lazali ayant un sympathique alias, Mya. Et c’était jeudi soir, lors d’un vernissage, plutôt «fiesta» (accompagnée par les excellents Nassim Djezma et Garage band faisant dans le blues du delta) où l’on pouvait croiser, dans le patio ou dans les corridors, les arcanes et arcades, une faune de saltimbanques, d’hôtes épris d’arts (beaux, pas martiaux) et autres amateurs de bonnes toiles.

Et justement, les locaux de l’Impasse du Réservoir du Paradou, à Alger, a abrité la nouvelle collection de Mya baptisée «Myah» (eaux). Aussi, «Mya» plonge le visiteur, pas dans des eaux troubles, mais dans celles naturelles, alcalines et limpides. Un vivier pictural, où la molécule H2O est sa source d’inspiration. Son bon fond marin, son bon plan… d’eau. Son histoire d’eau. Un jet, une perle… Un puits artésien sondant des couleurs minérales, fluides, ondoyantes, ruisselantes… Et par intermittence, une ondée poétique, onirique. Des bulles, des balles, des billes… Un bol d’air. Une apnée chromatique. Mais ce n’est guère une inondation. Un cycle de l’eau, la vie.

Une eau… bénite

Mirage, un reflet de l’âme, 21 GR, un imaginaire subliminal, devant expression humide, l’on est médusé, mirage d’eau, un «big bang», genèse, est sidéral, matrice, une «mer» nourricière, Myah, l’éponyme, est foncièrement hydrique, Billes de joie, une candeur, un instant volé à la prime enfance. Ce bruit doux de la pluie, ce chant pluvial, comme dirait le poète Paul Verlaine.

Ce sont tant d’expressions déclinées par Mya. De par un empâtement convexe, rond… Un cercle de poètes. Au centre, Mya. Un jet, une perle (rare), «Myah est une ode anacréontique à l’enfance. L’œuvre est brossée par des mains adultes, révélée par un regard avide de jouvence visuelle. Une sphère dans laquelle tout amateur de billes de joie, de bulles de tout, aimerait se rouler. Myah ‘‘mes eaux’’ est l’expression d’une recréation émotionnelle, une pause au primaire de mes souvenirs».

C’est sûr, Mya était heureuse comme un poisson dans l’eau. Une naïade qui a de l’émotion et surtout du talent à revendre. C’est que dans sa tête «elle dans le Mia» (chanson du groupe de rap IAM). C’est dire du trait pictural de cette plasticienne. La boîte de communication Lotus Conseil affirme et confirme une arborescence culturelle.

Et elle porte «conseil». Tous les trois mois, cette galerie est l’hôte d’un événement dédié aux arts et pas du tout mineur. Un concept baptisé Art @ Work faisant dans l’agitation des talents. Depuis 14 ans, Lotus Conseil décrypte les tendances et développe des stratégies à 360° qui parlent aux publics et créent un lien fort et durable. Et ce, en créant des partenariats efficients.