Réagissez

Le Mouvement théâtral de Koléa (MTK), qui se prépare à organiser ses Journées théâtrales au début du mois d’octobre prochain, a réussi à ajouter à son riche palmarès, à l’issue de sa participation à la 49e édition du Festival national de théâtre amateur (FNTA) de Mostaganem, la seconde place en devançant la troupe de Médéa et se plaçant derrière celle de Sidi Bel Abbès.

Les comédiens du MTK avaient affiché leur déception. Le verdict aurait pu être autrement si les membres du jury choisis pour cette 49e édition avaient été impartiaux. Bref, cela fait partie du sport national en Algérie dans l’ensemble des secteurs. Le discret et génial Youcef Taouint, a su une nouvelle fois «fabriquer» une pièce théâtrale selon une adaptation de Hamlet, en lui donnant le titre Les morts-vivants.

Cette nouvelle production de Youcef Taouint avait été achevée au mois d’avril 2016 et présentée au public le même mois lors de la «générale» sur les planches du TNA d’Alger. Les morts-vivants, ce nouveau produit culturel avait été dévoilé au public dans les salles d’Alger (Mouggar ; Ibn Zeydoun), à Blida, à Relizane avant de rejoindre le FNTA de Mostaganem. Comme à l’accoutumée, Youcef Taouint conçoit un décor très simple, car l’essentiel pour cet homme aux grandes cultures, c’est de traduire sur la scène la réalité du quotidien de ses compatriotes à travers les paroles et les gestes, avec quelques touches musicales soft. Tout passe à la moulinette.

Les mots malaxés par le style humoristique mais très propre, de surcroît compréhensibles auprès de l’assistance. Youcef Taouint avait chargé ses brillants et talentueux élèves, en l’occurrence Djamel Eddine Labri (Merzak) dans le rôle de protagoniste, Koubbi Oussama (Ahmed) interprétant l’artiste arabophone, Kacimi Kamel (Lahkim) dans le rôle du sage, Djebbar Adel et enfin Selam Zineb. La pièce relate la vie d’un groupe de comédiens. Ils sont en répétition dans une cave d’un immeuble abandonné, dans la perspective de monter un produit théâtral.

La situation du groupe à l’intérieur de cette cave devient de plus en plus difficile à supporter. Inévitablement, les conflits entre les comédiens éclatent. L’atmosphère interne devient très tendue. Des interrogations et l’égoïsme individuels se mêlent aux ambitions personnelles. Chacun est fixé sur ses besoins vitaux pour sa survie. La soif, la fatigue, la faim, le déficit en sommeil s’imposent au sein du groupe déjà étouffé par le poids des problèmes. Des propositions et des solutions fusent de chaque comédien. Chacun propose des idées à son avantage aux dépens de ses copains. Les disputes éclatent et compliquent l’atmosphère.

Chaque personne veut échapper à cette ambiance pour survivre. Une fin tragique se profile déjà à l’horizon pour le groupe. Youcef Taouint, tel un puzzle, grâce à son génie, est arrivé subtilement à faire défiler les situations vécues par ses compatriotes depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, en mettant en avant les fléaux qui gangrènent la société algérienne et ses souffrances. Un travail sérieux qui avait suscité le coup de cœur et la sympathie du public connaisseur de Mostaganem. Après l’ovation de l’assistance nombreuse, le MTK avait du mal à accepter le verdict du jury.