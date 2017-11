Une machine à décrire

Réagissez

Belkacem Meghzouchène, un écrivain doué à...

De prime abord, quand on échange avec Belkacem Meghzouchène, on est sidéré par sa grande culture.

Un puits de savoir. Justement, ce diplômé en génétique et biochimie, qui exerce actuellement dans le diagnostic médical et biologique, avec toutes ces casquettes qu’il arbore, on ne peut que dire : «What else ?» (Et puis quoi encore ?), comme dirait George Clooney.

La révélation ne tardera pas. Il sera le récipiendaire du prix Ali Maâchi du président de la République, récompensant les jeunes créateurs en 2011. Belkacem Meghzouchène, 39 ans, natif d’Aït Hamsi (commune d’Akbil, Tizi Ouzou), signe un premier roman en… anglais. Dans la langue de Shakespeare. Edité chez Odyssée, en 2010, le roman est intitulé Sophia In The White City (Sophia dans ville blanche). Une première dans le monde de la littérature algérienne. Peut-être que cela est passé inaperçu. Mais nous avons là, sans flagornerie, une perle rare.

La trame du livre porte sur une histoire d’amour entre Ramice Taslentm, rédacteur en chef d’un magazine scientifique, et Sophia Weize, une journaliste allemande qu’il a connue à travers internet. Invitée au Salon international du livre, Sophia rencontrera pour la première fois Ramice.

Les heures et les jours de son séjour s’égrenant, ils se découvriront et tomberont amoureux, dans Alger, la ville blanche. Mais en arrière-fond, un flash-back retracé par Ramice. La décennie dite «noire», meurtrière et sanglante dans cette cité immaculée, Alger. En 2013, Belkacem Meghzouchène publiera un deuxième roman, toujours en anglais.

The Overcoat of Virginia, chez Edilivre (France). C’est l’histoire de deux sœurs, dont l’une, Tinhinan, s’est suicidée sans prévenir, laissant l’autre, Maciva, seule, en proie à la colère, à la culpabilité. Alors, celle-ci se lance sur les dernières traces de sa défunte sœur. En quête de vérité, le mobile, la motivation d’un tel acte. Maciva interrogera les gens qui avaient connu sa sœur. Peut-être qu’elle avait une seconde vie. Un beau roman démontrant le talent d’un écrivain, un bon.

«L’olivier si ancré dans sa terre»

«J’ai toujours lu depuis mon enfance. Une centaine de livres par an. William Faulkner, Ernest Hemingway, Dan Brown, Dan Broawn, John le Carré, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Boudjedra, Nadjib Mahfoud, Tahar Ouettar, Anouar Benmalek, Assia Djebar, Kamel Daoud, Amin Zaoui, Jubran Khalil… Le mot et le verbe m’ont toujours fasciné. J’étais un lecteur assidu. Et puis, je me suis senti capable à mon tour d’écrire :

«Moi aussi, j’ai une histoire à raconter.» Je n’écris pas pour des idées, mais pour le bonheur oral, verbal de la langue. Et surtout, celle de nos ancêtres, tamazight. Il est temps qu’on écrive notre histoire. D’ailleurs, je viens de publier un tout premier roman en tamazight (octobre 2017). La traduction en français veut dire : L’olivier si ancré dans sa terre.

«Il est temps qu’on écrive notre histoire»

Cela raconte l’insurrection anti-coloniale française de Cheikh El Mokrani en 1871 en kabyle. «Je comble les vides avec des personnages-clés. C’est un roman qui se passe en Algérie. Et où à l’époque l’armée coloniale française a été féroce face à cette révolte qui a touché un tiers du territoire. Un rouleau compresseur. Et puis la déportation des insurgés en Nouvelle-Calédonie, un crime. A 16 000 km de leur terre natale.

Quatre mois de voyage par bateau pour s’y rendre. Cet éloignement est un déracinement. On ne connaît pas le côté humain de ces personnes. Deux poètes ont été des témoins oculaires de l’insurrection d’El Mokrani, Muhand U Lhocine et Si Muhand u Mhand. Ils sont acteurs et très présents dans mon roman. Il s’agit de lieu et de sentiment du personnage. En fait, je m’intéresse à l’humain…» Un roman conçu à travers un travail de recherche méticuleux et précis. Une autre casquette, pour Belkacem Meghzouchène.