Cet ouvrage se veut un hommage à Amar Imache, un des fondateurs du premier mouvement indépendantiste algérien en 1926, l’Etoile nord-africaine.

Les éditions l’Odyssée viennent de publier le premier roman de Chabane Imache, La mort du vieux chêne, les rêves brisés. Dans cet opus, le fils du père fondateur de l’Etoile nord-africaine, Imache Amar, relate une histoire imaginaire, inspirée de faits réels et d’anecdotes vraies, qui se sont produits en Kabylie, il y a longtemps pour certains, et pour d’autres, seulement ces dernières années.

Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire, l’auteur invite le lecteur à l’accompagner dans son voyage au cœur d’un des nombreux villages des montagnes du Djurdjura, pour lui faire vivre le vécu quotidien d’une famille kabyle type, composée du père, Ahmed, son épouse, Taous, et de leurs enfants. Akli, l’aîné, est marié à Kahina, l’une de ses cousines, fille unique et orpheline dès son jeune âge. Il travaille comme agent d’entretien au lycée du chef-lieu communal.

Saïd, son cadet de dix ans, encore célibataire, travaille dans une entreprise privée, tandis que les deux filles, sœurs jumelles, Dahbia et Malika, un peu plus jeunes que Saïd, se sont mariées à quelques années d’intervalle, dans le village même. Dahbia est mariée à Meziane, un jeune homme dynamique, dont la profession est transporteur de voyageurs avec un fourgon, acquis dans le cadre du programme de soutien à l’emploi de jeunes. Quant à Amar, l’époux de Malika, il exerce la profession de plombier dans une entreprise privée.

Toute la famille vivait en parfaite harmonie, jusqu’au jour où la mort frappa à leur porte pour emporter le vieux Ahmed et laisser Taous continuer tant bien que mal, plutôt mal, ses vieux jours. L’auteur ne ménage pas le lecteur en rebondissements au fil des 143 pages de ce récit. Pour Chabane Imache, cet ouvrage se veut un hommage à la mémoire de son père.

L’auteur écrit dans le préambule : «Dans le passage de la brochure, l’Algérie au carrefour, parue en 1937 et rééditée en 2012, tu avais écrit: ‘‘Ah ! Si au lieu de narrer une triste réalité, j’écrivais un roman, je laisserais mon imagination parcourir toutes les contrées… Mais tu n’avais pas pu le faire, car les circonstances ne le permettaient pas et les conditions ne s’y prêtaient pas. La priorité était dictée par cette triste réalité que tu avais affrontée, pour défendre une juste et noble cause, synonyme d’un idéal de justice et de liberté.

C’est tout à ton honneur père !’’» Né en 1952 au village Ath Mesvah (Ath Douala), Chabane Imache est comptable de formation. Il a passé toute sa carrière dans les services d’intendance de l’éducation nationale (gestionnaire de collèges et lycées). A la retraite, il mettra à profit son temps libre pour réaliser un vieux rêve, qui consistait à faire rééditer les écrits de son père, Amar Imache, un des fondateurs du premier mouvement indépendantiste algérien en 1926, l’Etoile nord-africaine. Il s’est attelé à ce travail entamé déjà au début des années 1980 et qui n’a pu être concrétisé qu’en 2012.

Un travail à l’issue duquel les brochures et quelques articles du journal El Oumma des années 1930, rédigés de la plume de son père, ont pu être rassemblés, compilés et publiés aux éditions l’Odysée, à Tizi Ouzou, en novembre 2012, en un seul volume portant le titre de la première brochure écrite en 1937, l’Algérie au carrefour. Actuellement, Chabane Imache se consacre à la production de ses propres écrits, dont un recueil de proverbes et dictons kabyles suivis de quelques histoires vraies.