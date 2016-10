Réagissez

Cherifa et Ahmed, une émouvante histoire d’amour entre deux jeunes vécue dans la tourmente de la révolte de 1871 menée par Cheikh El Mokrani et Cheikh Aheddad et que nous livre Ali Bedrici dans un roman de 213 pages publié aux Editions Casbah et qui est intitulé Cherifa ou le serment des hommes libres.

Ce livre est une histoire à plusieurs dimensions. Au premier plan, une émouvante histoire d’amour entre deux jeunes, Cherifa et Ahmed qui sont des personnages fictifs mais qui vont évoluer dans l’histoire réelle de l’Algérie des années 1870. Le second plan représente la vie de la société algérienne de cette époque, qui lutte pour survivre sous le joug colonial caractérisé par l’injustice, l’oppression et la dépossession des paysans algériens de leurs terres. D’où le troisième tableau de la révolte de 1871 menée par Cheikh El Mokrani et Cheikh Aheddad et dont le décor est constitué de poudre et de sang. La terrible répression qui a suivi la fin de l’insurrection va briser la vie de Cherifa et d’Ahmed qui sera déporté en Nouvelle-Calédonie.

Retrouvera-t-il un jour sa terre natale et sa femme bien-aimée ? Ce livre, disponible en librairie, sera signé par l’auteur le samedi 29 octobre 2016 à 15 heures au Salon international du livre d’Alger (SILA) qui se tiendra aux Pins Maritimes et le 12 novembre à Béjaïa. Ali Bedrici est lauréat de l’Ecole nationale d’administration (ENA), il est de ses auteurs qui se vouent à une carrière professionnelle qui le mène aux quatre coins du pays. Il a été wali de Béjaïa de 2008 à 2010 et a lui-même été l’initiateur et organisateur du transfert des ossements de Cheikh Aheddad et de son fils de sa tombe de Constantine vers Seddouk, son village natal, où a été érigé un mausolée à sa mémoire. Un ex-wali fasciné par la beauté de l’Algérie, sa profondeur historique et culturelle et sa richesse géographique, il en conçoit une vision qui façonne son écriture et une sensibilité poétique certaine.