Une foule nombreuse l’a accompagné à sa dernière demeure

Le regretté comédien Rachid Zeghimi.

Une foule nombreuse, composée de proches, de responsables locaux, de compagnons et d’admirateurs, a accompagné, jeudi, le comédien Rachid Zeghimi, décédé mercredi après-midi à l’âge de 72 ans, à sa dernière demeure, après la prière du dohr, au cimetière central de Constantine. Affligé par la disparition d’un confrère et ami, le comédien Antar Hellal a indiqué à l’APS que la mort de Rachid Zeghimi constitue une grande perte pour la scène culturelle algérienne, soulignant que le défunt déplorait souvent le fait qu’il n’ait pas eu l’opportunité d’étaler tout son talent.

L’autre ami et confrère du défunt, le comédien Allaoua Zermani, a tenu à souligner qu’au fil des années, «une complicité» s’était installée entre lui et Rachid Zeghimi, affirmant qu’elle leur a permis de «faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes». A l’annonce, mercredi, du décès de Rachid Zeghimi, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, depuis la ville de Mostaganem, où il présidait la cérémonie de clôture de la 50e édition du Festival national du théâtre amateur, s’est incliné à sa mémoire et à celle du chanteur Blaoui El Houari, disparus tous deux le même jour, des suites de longues maladies, soulignant que ces deux disparitions constituent une perte pour la scène culturelle et artistique nationale.

Le ministre de la Culture devrait se rendre en fin d’après-midi au domicile du comédien Rachid Zeghimi, à la cité Ameziane, pour présenter ses condoléances à la famille du défunt, selon les services de la wilaya.

Né le 20 octobre 1945, Rachid Zeghimi a entamé sa carrière artistique au sein de l’association Al Amel Al masrahi, encouragé par le défunt L’hacene Bencheikh Lefgoun, avant de rejoindre dans les années 1960 l’association Al Bahalil, où il a campé des rôles dans des œuvres telles que Al Fananin, Zawaj, zawaj et Saymine. Le défunt a également participé à plusieurs œuvres artistiques et s’était particulièrement fait remarquer dans la série télévisée Aâssab oua aoutar, produite par la station régionale de télévision de Constantine et dans les films Rih tour et Mani Mani, notamment.