Une foule nombreuse accompagne Mohamed Taher Fergani à sa dernière demeure

Le maître du malouf, Hadj Mohamed Taher Fergani a été inhumé vendredi au cimetière central de Constantine en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal, du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi et d'une foule nombreuse composée dofficiels, d'artistes, d'anonymes et de proches du défunt.

Au cours de l'oraison funèbre, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi est revenu, sur le parcours chargé de l'homme, "symbole de toute une ville et qui a su donner à la musique savante toutes ses lettres de noblesse, dans un engagement exemplaire". Avec la mort du Cheikh, "l"Algérie aura perdu un de ses grands artistes qui a consacré sa vie à préserver un art ancestral, le malouf", a souligné le ministre qui a loué les qualités humaines et artistiques de Mohamed-Tahar Fergani.

Mohamed Taher Fergani a consacré 70 ans de sa vie au service de l'identité culturelle et artistique du pays, a ajouté le ministre soulignant que le cheikh a su relier plusieurs générations. M. Mihoubi s'est également engagé à réaliser le dernier voeu du défunt, celui d'éditer ses mémoires comme "une référence à l'histoire de la musique algérienne". Auparavant le corps du défunt a été exposé à la maison de la culture Malek Haddad où des centaines de personnes, amis et proches du grand artiste ainsi que des anonymes ont rendu un dernier hommage au défunt et présentés les condoléances à sa famille avant d'accomplir la prière du mort à la mosquée Emir Abdelkader.

Peinant à retenir ses larmes, le chanteur Dib El Ayachi, a déclaré à l'APS que El Hadj était "un ami et un frère" indiquant que Fergani était un modèle de par "sa gentillesse, son engagement, sa simplicité et son dévouement".L'artiste Hamdi Benani, qui a côtoyé El Hadj pendant 60ans, a, de son côté exprimé toute la tristesse quÆil ressentait soulignant que le défunt était "un maître et un ambassadeur de la musique savante". "Le nom de Mohamed Taher Fergani restera lié à Constantine et au malouf", a-t-il affirmé. L'interprète des immortelles "Ya Dhalma" et "El Boughi" et tant d'autres merveilles s'est éteint mercredi à Paris (France) à l'âge de 88ans.

Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a estimé que l'Algérie perdait en Mohamed Tahar Fergani " un monument de sa culture et de sa scène artistique". " ..(à..) le souvenir de notre regretté restera vivace dans nos coeurs ainsi que dans notre mémoire nationale à travers l'oeuvre monumentale qu'il laisse en héritage mais aussi grâce aux dépositaires de son art parmi ses enfants et ses petits enfants et ses disciples qui conserveront précieusement le Malouf", a ajouté le président de la République.