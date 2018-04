«Une d’Art... des arts populaires pour ma ville Maghnia»

Réagissez

Abdou Elaïdi ouvre sa maison «dare-dare»

Comédien et metteur en scène résidant à Grenoble, Abdou Elaïdi, dont la dernière œuvre a été inspirée de trois nouvelles d’auteurs algériens (Le temps des dominos, de Azzouz Begag, Bistrot des brumes, de Jamel Eddine Bencheikh, et Les Zmagras de labachninou, de Mohamed Kacimi), pour en faire un spectacle, Les Algériens au café, rentre, pour une durée aujourd’hui, au bercail, dans sa ville Maghnia, pour concrétiser un projet qui lui tient à cœur : fonder une maison d’arts qu’il a appelée «Une d’Art des arts populaires».

En fait, c’est une bibliothèque particulière, à l’image des institutions internationales, comprenant des départements de poésie, théâtre contemporain, philosophie, roman et nouvelles, galerie d’exposition, laboratoire de traduction et un atelier de création (peinture, photographie, calligraphie, studio de réalisation de courts métrages..) et un espace scénique en plein air de 75 places. Un projet dont il dit qu’il sera financé entièrement par des mécènes, avec bien entendu la participation de la commune et des services de la wilaya.

«J’ai déjà près de 3000 ouvrages cédés à des prix symboliques par la FNAC et des éditeurs. Je dois préciser que ceux qui dirigeront cette institution devront répondre à une seule condition, l’amour de la culture. Moi, je n’ai aucune prétention, j’ai seulement décidé d’investir dans ma ville avec un projet culturel. C’est aux artistes de prendre en charge la culture.»

3000 ouvrages cédés à des prix symboliques par la Fnac

Pour Elaïdi, «c’est une forme d’hommage que je rends à ma ville et à mon pays. c’est une manière d’effacer le fondamentalisme par la culture et lutter contre l’oisiveté génératrice de conflits».

Maghnia a vu naître des cinéastes de renom, comme Rachid Bouchareb, Mehdi Charef, les auteurs Ahmed Bellahcène, Zineb Laâwedj, les interprètes Gana El Maghnaoui, les hommes de théâtre et une pléiade d’artistes dans tous les genres. «On ne s’invente pas, on se réinvente tout simplement !», dit-il en fin de conversation. Abdou Elaïdi a été honoré, il y a une semaine, lors des Journées nationales du théâtre pour enfants, organisées à Maghnia.