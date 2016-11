Une clôture marquée par des découvertes

Réagissez

Pour les mélomanes des wilayas et des localités limitrophes, qui sont habitués à assister à cet évènement de musique andalouse depuis sa 1re édition, ils ont dû ressentir que l’austérité vient d’atteindre le secteur de la culture, en dépit de son déroulement.

La clôture de la 7e édition de Koléandalouse qui avait eu lieu dans la nuit du 02 au 03 novembre, avait été marquée par la présence du chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa récemment installé, de l’ex-ministre, l’historien Boudjemâa Haichour, du maître de la musique andalouse, Hadj Mohamed Kheznadji. Les responsables de l’association Dar El-Gharnatia de Koléa se sont déployés pour proposer un programme caractérisé par des découvertes, pour de nombreux mélomanes et des familles présentes. Il y a lieu de rappeler que cette 7e édition s’est déroulée, en rendant hommage à notre ami, de surcroît éducateur, le défunt Nour-Eddine Korichi, qui n’a pas ménagé ses efforts au profit du mouvement culturel à Koléa, en particulier au sein de l’association Dar El-Gharnatia.

Le descendant de Mahieddine Esghir Sidi Embarek, Ahmed Mebarek Ben Allel, s’est installé dans le hall de la maison de la culture Dr. Ahmed Aroua de Koléa, afin de mettre en évidence son 2e livre intitulé Premiers combats, une œuvre qui relate le parcours du pionnier de la résistance algérienne contre le colonialisme français, en l’occurrence Hadj Mahieddine Esghir Sidi Embarek (1790-1837). La présence de l’écrivain rentrait dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. L’entame du programme de l’ultime soirée avait été assurée par la troupe marocaine Nassim El andalous de Oujda, dirigée par Omar Chahid.

L’orchestre, composé de 4 filles et de 5 garçons, enveloppés sous leurs habits traditionnels avait interprété quelques morceaux de Nouba raml maya, inkilab, dardj, des insirafs, Akhlass et enfin du haouzi. La production des élèves de cette association venue d’Oujda avait été appréciée par une assistance très nombreuse. Les chanteuses Djennat Chamlal et Ghania Zenat avaient révélé la qualité de leurs voix quand elles s’étaient mises à interpréter en solo des passages de leur répertoire, tandis que leurs collègues Ayoub Ouarnassi et Mohamed Ouazni, à leur tour, se sont montrés à la hauteur. Le Cheikh Omar Chahid fixait son regard sur ses élèves pour respecter le tempo andalou jusqu’à la fin de leur passage. Une salve d’applaudissements avait suivi la production de la troupe marocaine. Avant d’entamer une parenthèse de musique châabie, Nordine Labri, membre actif de l’association Dar El-Gharnatia a présenté au public Cheikh Abdelouahab Louda, âgé de 20 ans quand il avait décroché le 1er prix du Festival national de musique châabie en 1965 à Alger, au moment où le président du jury de ce festival national n’était autre que le cardinal Cheikh Hadj M’hamed El Anka. Le chanteur Farid Khoudja, en costume et cravate, sans son r’bab, debout face à son micro, a interprété des chansons de son répertoire, en faisant travailler comme à l’accoutumée sa voix. Il paraissait trop «stressé» pendant son passage dans lequel, il était accompagné par 33 élèves dont 16 filles, tous issus de la classe supérieure de Dar El-Gharnatia. Les musiciens étaient dirigés par le maestro Saoudi Mohamed Chérif.

Cette fois-ci, les responsables de Dar El-Gharnatia avaient programmé le jeune Walid Medjadji, élève de l’association, accompagné par ses camarades, avait interprété une tranche de musique andalouse et du haouzi, pour démontrer son talent. «Vous chantez bien mais vous devez travailler encore les noubas», lui conseille Hadj Mohamed Khaznadji, quand il lui remet le diplôme de participation. L’animateur avait par la suite invité le musicologue tunisien venu de Monastir, assis parmi l’assistance, pour marquer son passage à Koléa. Frih Mahmoud, le directeur artistique de Chabab El Andalous de Monastir n’a pas failli et avait confirmé sa voix de rossignol. Le rendez-vous avait été donné pour la 8e édition. Le 03 novembre s’installe déjà. Les mélomanes quittent la salle avec des commentaires différents.