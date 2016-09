Une clôture au goût de baroque

Réagissez



La 14e édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, après sept jours de projections, a pris fin dans la soirée de vendredi à samedi avec un long métrage marocain qui nous change des canaux classiques du cinéma. La mer est derrière vous, de Hichem Lasri, est un film débridé et chavirant, parce que baroque.

Toute l’esthétique de cette fiction, tournée dans l’arabe marocain et sans sous-titrage, est trempée dans l’excentrisme, l’exagération et le contraste. Le personnage principal prend le nom de Tarik, en référence à Tarek Ibn Ziyad, l’Omeyyade conquéreur de l’Andalousie, dont on a fait de la célèbre phrase «la mer est derrière vous et l’ennemi est devant vous, il n’y a point de fuite», le titre du film.

Cet entremêlement d’époques fait apparaître le chef omeyyade dans le corps d’un personnage enturbanné, qui apparaît dans…la malle d’une voiture où est poussé Tarek par un policier qui l’a sous sa botte, et au tempérament rebelle et dur, aux ongles vernis en noir, et, par dessus tout, qui gifle les femmes. Tarek, à la coiffure dérangée et silencieux, est un personnage mystérieux et excentrique comme la majorité des personnages de ce film. En s’affranchissant volontiers et ostensiblement des règles cinématographiques classiques, ce long métrage pousse les limites jusqu’à faire suivre une déflagration par un effet de dessin animé.

Des prises de caméra sont volontairement tremblotantes, des ralentis y sont insérés, des cadrages décalés pour prendre des personnages dans des angles morts et des visages incomplets et aux proportions étranges ou déformées. Les règles de la bienfaisance éclatent en morceaux dans plusieurs séquences qui la transgressent allègrement, y compris par des scènes crues et de frustration éteinte bestialement.

L’irréel côtoie l’absurde et fait jouer une dame traînant dans la rue un micro-ondes, comme… son caniche. Au transfert d’un blessé à bord d’une calèche, c’est le cheval qui meurt à l’arrivée. Le film provoque, par le décor, le discours et les actes. Les espaces sont des endroits abandonnés, malfamés ou dégradés. Une baignoire et des sièges anglais de toilettes sont installés nûment dans la rue, et on s’en sert sans gêne. Un personnage tire d’entre ses jambes deux œufs et ont fait une omelette cuite et déguster sur une pelle.

Une calèche qui tourne au compteur d’un taxi. Son conducteur, Larbi, est un vieil édenté qui pleure son âne à la simple pensée de le voir offrir au lion du parc quand le baudet viendrait à mourir. C’est sur cette calèche qu’un personnage voilé, tout de noir habillé, danse, suivi par une foule de femmes et d’hommes extravagants. La «danseuse» est en moustache parce que ce n’est autre que Tarek, un autre trait qui l’enfonce dans son étrangeté. Il semble insensible, blasé, mais il est nostalgique des rires de ses deux enfants qui ne sont plus avec lui.

Le contraste est saisissant et s’accentue dans un film complètement en noir et blanc et dont les seules couleurs sont celles des ongles bigarrés des pieds d’une belle dame. Un autre personnage en burqa, pour traverser une flaque d’eau, lève son habit et montre un bout de sa jambe. Les jeunes passants ne s’y intéressent pas. L’indifférence contraste avec la frustration. Le film de Hichem Lasri banalise et s’éclate en transgressant toutes les frontières cinématographiques.