L’acteur Azelarab Kaghat

A la recherche du pouvoir perdu, ce titre du film marocain projeté samedi soir dans le cadre du Fiofa 2017 fait sans doute référence au titre du roman de Proust, A la recherche du temps perdu.

L’allusion n’est pas fortuite, car le célèbre écrivain français fait bel et bien une intrusion dans le film à travers un autre roman, le 7e d’une série et intitulé Le temps retrouvé, que le personnage principal feint de lire au début du film. Il y a sans conteste une bonne dose de culture, de la musique évidemment, mais particulièrement aussi, même si c’est en filigrane, d’un art pictural. Son réalisateur dira d’ailleurs à l’issue de la projection, que pour chacun de ses films, il s’ingénie à mettre en valeur les œuvres picturales d’un artiste marocain.

Dans le même sillage, hormis la musique du film proprement dite, son héroïne est également chanteuse, s’accompagnant elle-même au piano et interprétant indifféremment des classiques en tous genres, dont de célèbres chansons françaises telles que Ne me quitte pas, de Brel, ou Le temps de vivre, de Moustaki. L’actrice n’est visiblement pas une pianiste, ni peut-être même pas une chanteuse, mais le réalisateur a su la sublimer par la magie du cinéma. Au bar où elle se produit, avec sa robe et son maquillage, elle a l’air d’une femme fatale tirée tout droit des films noirs américains, mais la comparaison s’arrête-là.

Cet intérêt pour la culture, les parties de jeu d’échecs incluses, semble la préoccupation principale du réalisateur Mohamed Ahed Bensouda, qui évoque également le crédit qu’il a accordé à son directeur photo, un de ses anciens élèves à l’Ecole du cinéma. Tout fonctionne comme si c’était l’histoire qu’il a voulu raconter qui est au service de cette «beauté» supposée et qu’il nous force à voir dans chaque plan et chaque séquence.

Les péripéties se déroulent dans une ambiance cossue, entre une villa digne des grands palais habitée par un «général» (Azelarab Kaghat), mystérieux et solitaire, et un club tout aussi luxueux, où il va rencontrer Ilham (rôle attribué à Noufissa Morgane Benchehida), celle qui va devenir sa légitime et qui acceptera en quelque sorte d’être enfermée dans cette «cage dorée» avec les conséquences dramatiques qui allaient advenir.

Un univers à part et le seul lien avec «le monde» au sens propre du terme (et non pas avec la société) provient de la Télévision, des images que le «général» regarde de temps en temps pour voir défiler par intermittence d’abord les portraits anciens de Saddam Hussein, des visages de militaires de certains pays d’ Afrique, des troubles un peu partout, et enfin l’image du vrai général égyptien Al Sassi en train de discourir.

Ce sont les seules images de l’«extérieur» et qui font exception à la règle, car leur mauvaise qualité est frappante par rapport à l’ «intérieur». Elles sont en tout cas suffisantes pour orienter presque tout le débat qui a suivi la projection vers la situation qui prévaut dans le monde dit «arabe» et les événements qui s’y déroulent.

L’histoire qu’il raconte, aussi mélodramatique qu’elle soit, n’a sans doute rien à voir avec tout cela, mais M. Bensouda a réussi un véritable tour de passe-passe, car il lui a suffi de changer le mot «temps» par celui de «pouvoir» dans le titre d’un roman ancien et d’introduire un uniforme, celui que porte son personnage principal appelé «général», pour que la machine des attentes du public s’emballe et dévie le sens. En effet, rien dans le film n’indique que le personnage du «général» soit réellement un militaire.

D’un autre côté, le réalisateur interprète lui-même le personnage féminin comme étant représentatif du peuple sur lequel s’exercerait un quelconque pouvoir. Cette assertion est difficilement recevable, car il n’existe nulle part sur la planète un peuple qui s’ennuie en se prélassant à longueur de journée autour d’une piscine avec à la main un verre d’alcool avec glaçons. A ce propos, le choix de chansons de Serge Gainsbourg, l’homme que ses compatriotes symbolisent affectueusement par un smoking, une cigarette et un verre d’alcool, aurait été plus approprié.