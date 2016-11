Un témoignage riche et vivant sur la Révolution

Réagissez

A travers Au cœur de la Bataille d’Alger, la grève des huit jours en 1957 et l’arrestation de Larbi Ben M’Hidi, le regretté moudjahid Brahim Chergui brise le miroir en replaçant les faits dans leur contexte.

Tout au long d’une pagination riche de 247 pages, le livre en question relate le parcours du révolutionnaire Brahim Chergui, décédé en janvier 2016 à l’âge de 94 ans. Il est à noter que le livre en question publié, en 2012 aux éditions Dahleb est signé par Brahim Chergui, avec la collaboration précieuse des journalistes Mouloud Ben Mohamed et de Hamid Tahri. Dans la préface, Zouhir Ihadadden souligne : «L’ouvrage que nous présentons aujourd’hui est d’un apport substantiel à l’écriture de l’histoire de l’Algérie contemporaine. C’est un témoignage riche et vivant sur une longue période du mouvement national et de la Révolution.» Brahim Chergui est né en 1922 à Ain El Khadra, un village situé entre M’Sila et Biskra. Il est issu d’un milieu d’agriculteurs.

Dès 1938, il est membre du mouvement des Scouts musulmans algériens. En 1946, il est désigné chef de l’Organisation spéciale pour l’arrondissement de Batna du PPA. Du PPA au MTLD, à l’OS, puis au FLN, il est responsable politique de l’organisation de la ZAA( Zone autonome d’Alger), il est sous la coupe des membres du CCE. Il est arrêté par les Bérets rouges du 3e RPC à la rue des Tanneurs à Alger, le 24 février 1957. Il a subi toutes sortes de tortures à la Scala, où il a retrouvé Larbi Ben M’hidi -dont la cellule était mitoyenne avec la sienne- et aussi à la Villa Sisini et puis incarcéré à la prison de Serkadji. Dans un style des plus aérés, Brahim Chergui revient, entre autres, sur l’histoire de son arrestation, qui, rappelons le, est intervenue juste après celle de Larbi Ben M’Hidi, les tortures qu’il a subies et son jugement au tribunal militaire permanent des forces armées françaises.

Dans cet ouvrage, le lecteur est à même de découvrir plusieurs chapitres intéressants, dont un portrait de Brahim Chergui intitulé «La gégène, l’honneur et la rumeur», signé par le journaliste Hamid Tahri, une rencontre avec le général Marcel Bigeard, réalisé en octobre 2002 à Paris par le défunt Mouloud Ben Mohamed ainsi qu’un entretien accordé au quotidien national Le Jeune Indépendant en 2005. L’ouvrage se referme par des documents et des visuels d’archives. Au cœur de la Bataille d’Alger est, incontestablement, un livre à lire absolument. Il renferme des informations utiles qui sont à mettre au profit des chercheurs et des historiens pour l’écriture de l’histoire, qui est tantôt occultée tantôt travestie.

De l’avis de l’auteur et journaliste au quotidien El Watan, Hamid Tahri, rencontré lors de la vente-dédicace de ce livre au Sila 2016, «il y a peu de responsables politiques qui ont fait des témoignages authentiques sur la Révolution algérienne et sur les fonctions de responsabilités qu’ils occupaient. Chergui a osé dire des choses. Il y a d’autres hommes qui étaient sous ses ordres qui ont témoigné pour lui», dit-il. Il est à noter, par ailleurs, que la maison d’édition privée Dahleb a eu l’heureuse initiative de traduire cet ouvrage en langue arabe.

Au cœur de la Bataille d’Alger du moudjahid Brahim Chergui. Edition Dahleb. 247 pages/ 2016

Prix public : 700 DA