Un spectacle émouvant de Marimba Vibrations à Bouira

C’est un spectacle qui sera sans aucun doute gravé dans la mémoire du public bouiri. Organisé dans le cadre de la semaine culturelle de l’Afrique du Sud en Algérie, l e groupe sud-africain, «Marimba Vibrations» a animé une soirée à la Maison de la culture Ali Zamoum de Bouira.

En présence du premier responsable de la wilaya, Chérifi Mouloud, de la ministre des Arts et de la Culture de l’Afrique du Sud, Rejoice Mabudafhas, ainsi que l’ambassadeur du pays hôte en Algérie, les artistes ont fait vibrer la salle au rythme de chants traditionnels. Le public bouiri, composé essentiellement des étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira s’est régalé du spectacle présenté par la troupe Marimba Vibrations.

Le groupe, composé de six membres dont deux danseuses, a égayé l’assistance, de plusieurs chansons, accompagnées de danses traditionnelles, à l’instar de «Pata Pata», l’un des tubes qui a connu un grand succès. L’hôte de la wilaya de Bouira a découvert à l’occasion de cette visite une exposition de bijoux de la Kabylie, des habits et autres produits représentant la tradition et les coutumes de la région. En outre, lors de cette manifestation culturelle, le parcours et le combat du père de la nation arc-en-ciel, Nelson Mandela, a été largement évoqué.

D’ailleurs, un vibrant hommage lui a été rendu par le public présent. Il est vrai que Nelson Mandela est l’un des symboles des luttes et combats démocratiques à travers le monde. Et quand on sait que le grand Madiba considérait l’Algérie comme étant une source d’inspiration pour son combat, cette semaine culturelle, revêt un cachet des plus significatifs.