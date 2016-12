Un septième recueil chez L’Harmattan

Réagissez

Poète berbère d’expression française, Abder Zegout, qui vit à Paris depuis 1999, a une plume prolifique.

Il vient de publier un septième recueil aux éditions L’Harmattan. Intitulé Vigilance. L’ouvrage, disponible en versions papier et numérique (Ebook) est illustré par des peintures miniatures de Camille Candiani. Les thèmes traités dans les poèmes prennent leur source de sa Kabylie natale et de l’exil où il s’est forgé une réputation dans la langue des vers, depuis une quinzaine d’années. Mythe animal, Ma chanson, Tout reste à faire, La sirène, Balade parisienne, Ma parole, L’offre plaisir, Bel amour, Florilège, Le vent de la passion, Abder est un touche-à-tout en matière de sujets traités, choisissant les mots à mettre sur les maux. «Il y a le combat, mais il y a aussi la pression, la peur, la traitrise. Vigilance, c’est la continuité», résume le poète originaire d’Ifigha, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans le poème intitulé Resplendir, il déclame : «Demain peut-être serai-je …Ce poète qui désire, ce regard qui illumine, cette feuille qui tombe, emportée par l’onde jusqu’à la rivière, cet oiseau qui chante, dans l’ombre discrète qui te suit. Demain peut-être serai-je le lac secret des amoureux, l’expression imprimée de l’amour. Pourquoi se priver de la vie ? Aujourd’hui, rire et être bien….».

Les pages du livre sont agrémentées de belles illustrations de Camille Candiani (1915-1999), en hommage au talent et à l’œuvre féconde de la défunte artiste-peintre qui s’était illustrée dans des expositions en France, où elle avait décroché des prix, dont une médaille de bronze, puis d’argent au Salon des artistes français. Abder Zegout est l’auteur de six recueils édités chez L’Harmatan: Errance (2008), Fulgurance (2009), Le vagabond céleste (2010), Réminiscence (2012), Cantate (2013), Exubérance (2015). En autoédition, il avait publié 9 autres recueils de 1997 à 2007. Il a participé à de nombreuses rencontres dédiées aux auteurs, tels que les cafés littéraires, le marché de la poésie, le Salon du livre et autres soirées poétiques organisées dans l’Hexagone. Abder Zegout a produit aussi trois CD de musique folklorique kabyle. Il s’agit de Blues kabyle (2003), Nostalgie (2004) et Carte blanche (2016).