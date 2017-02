Réagissez

La talentueuse artiste-peintre Soraya Habes vient de publier aux éditions Rafar un joli recueil de poèmes intitulé Sur la rive du cœur. Ce recueil de plus d’une centaine de pages comporte 28 poèmes ciselés avec passion et délectation.

Comme elle ne fait jamais les choses à moitié, Soraya Habes a illustré ses poèmes qui retentissent comme de puissants hymnes à l’amour et à la vie par 27 de ses plus célèbres peintures. En publiant ce recueil de poèmes, Soraya Habes montre qu’elle manie aussi bien le pinceau qu’elle sait jouer avec le langage. Dans ses poèmes intitulés Cherche-moi, la vérité de l’instant, La rivière de nos amours ou le langage des vagues, l’artiste révèle même une certaine aisance à badigeonner des univers féeriques avec des mots.

Le moins que l’on puisse dire est que sa poésie présente de grandes similitudes avec sa peinture joyeuse et éclatante. Sur la rive du cœur rappelle d’ailleurs beaucoup une exposition de peinture de l’artiste abritée par la galerie d’art de l’hôtel Hilton d’Alger en 2011 et qui avait réuni 25 tableaux. Des œuvres aux titres évocateurs comme Paradis perdu, Eternelle vestale, La danse du corail ou Transparence. Mais celles intitulées Esperanza, La vie en bleu et Reflets de roses avaient été les préférées de Soraya Habes.

Dans ces Couleurs en folie, l’artiste avait peint le bleu du ciel et de la mer, le vert de la forêt, de la nature et de l’espoir, le rouge du crépuscule et de la passion, le rose des fleurs, ou encore la couleur dorée des sables du désert. Autodidacte, Soraya Habes a été attirée et particulièrement influencée par les œuvres de Monet, William Turner et Paul Cézanne.

«Les bleus et mauves de Cézanne m’ont beaucoup fait méditer», avait-elle alors confié. Tous les chemins peuvent mener à l’art, car Habes est médecin vétérinaire et diplômée en marketing. Un beau jour, elle décide de répondre à «l’appel» de la peinture…Depuis peu c’est à la poésie qu’elle a décidé de s’adonner. Elle a bien fait, car sa poésie coule de source.