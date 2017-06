Réagissez

Le cirque international italien, Citta di Roma Fratelli Bizzarro, a installé, pour la première fois, son chapiteau sur l’esplanade du village africain du Parc zoologique de Ben Aknoun, à Alger.

Le cirque international italien, Citta di Roma Fratelli Bizzarro, est présent en Algérie, depuis le 5 mai dernier, avec dans ses bagages une série de numéros aussi époustouflants les uns que les autres. A sa façon, le cirque s’empare du rêve et de l’imaginaire, en offrant une succession de numéros, entre autres acrobatiques, et danses dans un tourbillon de musique.

Ce cirque de renommée internationale a pu faire escale en Algérie grâce à la promotrice Hibouche Ahlem, une Tunisienne installée en Algérie depuis une dizaine d’années, qui, à la suite de la découverte du cirque en question à Nabeul, en Tunisie, il y a un an, a décidé de contacter le premier responsable de Citta Roma Fratelli Bizzarro. Ce dernier a tout de suite adhéré à cette proposition, d’autant plus que c’était un rêve qui caressait son esprit depuis quelques années déjà.

Alvaro Bizzarro précise d’emblée que cette tournée entre dans le cadre des relations d’amitié entre l’Algérie et l’Italie. Il confie qu’il est venu une première fois en Algérie, entre 1953 et 1954, accompagné de son père Fiorentino Bizzarro - lequel est également artiste de cirque- alors qu’il avait dix ans. Ce dresseur d’éléphants, depuis l’âge de 12 ans, avoue que «c’était un rêve de revenir, une seconde fois, en Algérie.

On a eu un accueil des plus chaleureux par les autorités et le public algériens. Un public que nous trouvons, d’ailleurs, très chaud et très joyeux à la fois. Notre cirque apporte son lot d’amusements». Ce cirque, faisant partie de la quatrième génération de la famille sicilienne Bizzarro, détient un chapiteau riche de 1000 places, avec une logistique estimée à 36 camions et une cinquantaine de personnes.

Une vingtaine d’artistes étrangers sont consignés dans des numéros spécifiques, à l’image des trois trapézistes brésiliens, du jongleur italien, des acrobates, des jongleurs ou encore des équilibristes. Des sensations fortes se donnent à vivre avec ces motards faisant ronronner leurs motos dans une roue métallique géante.

La partie loufoque n’est pas en reste, puisqu’on retrouve le malicieux clown au costume extravagant, maniant l’humour et la dérision avec une finesse rare. En un quart de tour, il arrive à capter l’attention des plus petits… et des plus grands. Quant à la ménagerie, elle se compose d’une quinzaine de chevaux, deux tigres, deux lions, de chiens (footballeurs), de poneys et d’ânes.

Trois fourchettes de prix sont proposées à ceux qui veulent assister au spectacle du cirque Citta di Roma, à savoir 850, 1350 et 1750 DA pour les VIP. Deux séances sont à l’honneur durant ces soirées ramadhanesques, soit à 22h et à 00h30. Il est à noter qu’après son escale de deux mois à Alger, le cirque entamera une tournée nationale d’une année à travers certaines wilayas, dont Béjaïa, Annaba, Constantine et Sétif.