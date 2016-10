Un Porteur d’histoire et d’histoires

Réagissez

C’est sur les frontières perméables qui tentent de séparer réalité et fiction que s’est engagée la première soirée de la huitième édition du Festival international de Béjaïa (FITB) inaugurée à la fin de la journée d’avant-hier.

Le porteur d’histoire, pièce française mise en scène par Alexis Michalik, double Molière du meilleur auteur et du meilleur metteur en scène en 2014, a invité le public à croire que «tout notre passé est une fiction». S’articulant sur une suite de récits enchâssés qui flirte pleinement avec l’anachronisme, la pièce s’alimente de la littérature d’Alexandre Dumas en se faufilant entre l’Histoire et des histoires avec cette plaisante invite à aimer davantage les livres parce que «le savoir est la source de la vie».

L’histoire commence par un fait qu’on griffonne sur un grand tableau constituant l’essentiel du décor : le 14 juin 2001, une mère et sa fille, Jeanne Benmahmoud, disparaissent à Mechtat Layadat, quelque part dans la vaste Algérie. Le premier récit s’engage justement dans cette contrée, dans le Sud algérien, où Martin raconte sa vie à une mère et sa fille qui ont hérité d’une riche bibliothèque. A Linchamps, dans les Ardennes, Martin se perd dans des questionnements surgissant à la mort de son père qui laisse en legs des manuscrits ponctués de références, de dates, de noms et de faits. 17 mai 1822, Alexandre Dumas, un jeune de 20 ans, croise dans une diligence en route à Paris une femme, Hantès Saxe de Bourville. Le dialogue qui s’engage est joué sur scène par cinq acteurs doués (Amaury de Crayencour, Evelyne El Garby Klai, Magali Genoud, Eric Herson-Macarel, Régis Vallée), qui passent d’un rôle à un autre, d’un costume à un autre et d’un contexte à un autre, le tout à une cadence qui ne donne aucun répit à leur jeu. Cette performance imprègne à la pièce un rythme soutenu, essoufflant et époustouflant. Les scènes jouées dans les mises en abyme convoquent nostalgiquement les Chateaubriand, Stendhal, Hugo et Eugène Delacroix. Martin se retrouve happé par la quête de la vérité sur la famille de cette femme de Saxe de Bourville.

«C’est juste une histoire, une légende», lui répond son frère. Il arrive à découvrir que le trésor de Saxe de Bourville se trouve en Algérie. «132 ans de massacres pour un trésor ?» s’exclame, à Mechtat Layadat, l’hôte de Martin qui lui répond que «non !» «Pour une histoire ?» reprend-elle. Il fait la moue. L’enchâssement doublé d’anachronisme nous amène à la vie du père, qui raconte sa destination à Linchamps où il part à la recherche des «lysistrates», les arbres du calice. L’enchevêtrement des récits donne à voir une histoire racontée en une heure trente minutes «construite comme un roman, un film, une légende» où le spectateur découvre un récit en boucle puisque la fin fait la jonction avec la femme du Sud algérien qui recevait Martin. Elle n’est autre que Alia Benmahmoud… Le public algérois pourra découvrir cette fin en suivant demain, Ò‹2 novembre,

Le porteur d’Histoire programmée à 19h au TNA.«La pièce a été créée il y a plus de 5 ans dans un petit théâtre de 50 places. Elle a été jouée plus de mille fois. C’est une fresque sur l’histoire de la France», a déclaré Alexis Michalik à la fin de la représentation face au public du TRB. Le programme du FITB continue aujourd’hui mardi avec, à 18 h dans la grande salle de la Maison de la culture, El Soultane de Qatar, et à 16h dans la petite salle du TRB Fête d’abattage une pièce allemande et à 19h, dans la grande salle El Khalta essihriya li Esâada, une pièce égyptienne. Tandis que dans le hall du TRB, on fera place pour deux représentations théâtrales à 17h30, l’une suisse et l’autre, Jules César, en tamazight.