Réagissez

L’Ecole régionale des beaux-arts de Biskra

Porteuse d’un ambitieux programme de développement, de promotion et de sauvegarde des référents et richesses culturels de la wilaya de Biskra.

Une nouvelle association appelée Mosaïque, pour les arts, la culture et la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel a vu le jour en ce mois d’août.

Après avoir reçu son agrément et organisé une AG, les rênes de cette association ont été confiées à Mohamed Slimane. Ce dernier milite, depuis des années, avec un noyau de natifs de la région, pour la fondation de ce genre de structure, s’assignant le devoir de redorer le blason terni de la Reine des Zibans et de toutes les localités de la wilaya de Biskra d’où sont issues de nombreuses personnalités ayant marqué l’histoire, le monde littéraire, musical ou architectural.

«Nous sommes horripilés par la dégradation du tissu urbain originel de Biskra et par l’oubli et l’ostracisme dont sont victimes les personnalités, les intellectuels et les créateurs de Biskra, laquelle a vivement participé à la libération du pays du joug colonial. Nous ne sommes pas nostalgiques d’un temps où les Algériens étaient des gueux au service des Européens, mais nous voulons refaire de la Reine des Zibans et ses environs un pôle touristique, culturel, cultuel et de villégiature pour les nationaux et les étrangers, car elle en a tous les atouts», dira-t-il au cours d’une conférence de presse.

Pour la fin de l’année en cours et 2017, les membres de cette association, réunissant des retraités de différents secteurs d’activité, des médecins, des enseignants universitaires, des cadres de l’administration, des responsables du tourisme et d’anciens élus, prévoient essentiellement l’organisation de cafés littéraires visant à mettre en exergue les écrivains locaux vivants ou décédés.

Ces derniers ont abordé dans leurs œuvres Biskra, ses beautés et ses spécificités géographiques, architecturales, culinaires et artisanales. Le but est de réactiver un cinéclub avec des projections de reportages et de films suivis de débats, d’encadrer des colloques, des festivals et des expositions d’art plastique et de photographies, d’œuvrer pour l’ouverture de musée à Biskra, Sidi Okba, El Kantara et Ouled Djellel, de constituer une base de données bibliographiques et biographiques exhaustive et riches des sites archéologiques, des monuments et constructions et des personnalités de tous acabits ayant été influencées par leur vie et séjours à Biskra ainsi que des œuvres (romans, poésies, tableaux et photographies) inspirées par cette région du sud-est algérien connue pour ses dattes, la douceur de son climat hivernal et l’hospitalité légendaire de ses habitants.

Autre cheval de bataille enfourché par cette association comptant sur l’aide des pouvoirs publics et le soutien et la collaboration de tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté pour les aider à arriver à concrétiser leur dessein, la fondation de «Dar El Founoun oua El adab» (Maison des arts et littérature) au siège de l’ancienne annexe de l’Ecole des beaux-arts de Biskra, laquelle vient de déménager vers un autre local mieux adapté à ses besoins.

Pour cette bâtisse au style néo-mauresque si particulier, suscitant, paraît-il la convoitise de certaines administrations et institutions publiques, l’association Mosaïque propose, en espérant recueillir l’aval des responsables locaux, un réaménagement afin d’en faire une résidence d’accueil des hommes de lettres, des artistes et des chercheurs s’intéressant à l’univers oasien et particulièrement à la région des Zibans et aussi de lui conférer le statut d’un espace de création artistique et littéraire avec l’organisation de conférences, d’expositions et de démonstrations animées par ses hôtes.