Un nouveau directeur pour le théâtre

le Théâtre régional de Batna, resté trois années sans directeur, a ouvert la voie à toutes les convoitises des agents d’administration et autres comédiens. Trois longues années, où chacun tirait la couverture de son côté. Certains déclaraient à ceux qui voulaient les entendre qu’ils détenaient des dossiers explosifs sur la mauvaise gestion, alors que d’autres affichaient leurs liens avec le ministre de la Culture, en le citant par son prénom et en jurant par tous les dieux qu’ils seraient nommés incessamment à la tête de l’institution. Trois années ont suffi pour claquer les miettes qui restaient dans les caisses en les distribuant aux proches, aux dépens des plus méritants ! Des clans se sont constitués et la guerre était déclarée.

Le ministère décide enfin la nomination d’un responsable, qui, à peine un mois après son installation, est remplacé par un nouveau, dont le nom a longtemps circulé dans le milieu et le voilà à la tête des planches de Batna. Il s’agit de Djamel Noui, qui occupait le poste de directeur d’un centre culturel, en s’intéressant de près au 4e art. La Journée internationale du théâtre, qui a coïncidé avec le 27 mars, était pour lui l’occasion de sa première apparition en public. L’occasion a donc permis d’improviser une rencontre avec la presse et quelques comédiens, où il s’est proposé d’apporter un plus et surtout d’unifier les efforts tant l’atmosphère du clanisme planait. Il semble que la tâche n’est pas aisée, puisqu’après presque un mois depuis sa nomination, il est toujours au stade de l’état des lieux. Des lieux minés par la rumeur mettant en cause un passif puant les détournements, le clientélisme et autres malversations. Il est donc nécessaire de tirer au clair tous les doutes qui enveniment les uns et les autres et tracer une stratégie qui puisse soutirer le TRB à son marasme. Les journées du théâtre pour enfants ont connu un succès malgré la médiocrité des représentations qui se limitent aux textes moralisateurs. Il est temps d’exiger la qualité, mais surtout aussi de faire tourner les pièces retenues et ne pas les mettre dans le tiroir après la générale.