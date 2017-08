Un musicologue à la vie rythmée

Réagissez

Parfois invisible sur scène mais souvent maître à bord derrière le rideau. Rarement où le public est insatisfait, mais lui, indubitablement, n’a pas le droit à l’erreur. Portrait d’un musicologue aux notes très strictes.

Sa devise, trois principes incontournables : le respect, l’endurance et la perfection. C’est un enfant qui a fait ses premières classes de chant à la radio. En 1969, il faisait partie de la chorale d’«El Hadiqa Essahira» de Bechichi.

Des années plus tard, il devient le maître à bord des chorales. La maestro Hakim Lemdani était sur scène à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépendance. Pas seul, mais surtout avec sa chorale Ziri. Un produit qu’il a réalisé en collaboration avec la Chaîne 3. Ils étaient 36 choristes à ravir le public avec un répertoire de chants révolutionnaires dans le monde.

De la Chine en Afrique du Sud, de l’Algérie à l’Egypte en passant par la Tunisie, les choristes ont appliqué le mot d’ordre : l’endurance. Un spectacle réussi, car Lemdani est polyglotte. «J’ai la responsabilité de résultats. L’erreur n’a pas lieu d’être», a-t-il confié.

«Nous avons durement travaillé depuis janvier. Les répétitions étaient programmées en plein mois de Ramadhan, avant l’iftar pendant de longues heures», témoigne une choriste. A tous, Hakim Lemdani demande aujourd’hui, après coup, «pardon», mais conseille aussi : «Ne passez pas à côté», surtout que techniquement ils sont bons. Avant d’arriver sur scène, ces choristes ont «subi» la pression mais pour la «bonne cause», témoigne une autre choriste qui parle d’une «belle expérience». Ils étaient 900 candidats à passer un par un pour être sélectionnés,et ce, depuis janvier. En 6 semaines, Lemdani a repéré 80 choristes, dont 60 ont suivi une formation. Les autres ? Un coup de fraîcheur en mois de septembre pour mieux préparer une nouvelle présentation qui sera annoncée au grand public au moment opportun.

Ziri

Ziri n’est pas à sa première expérience. C’est lui, en 2000, qui avait conçu et mis en scène des spectacles d’ouverture et de clôture du Millénaires d’Alger. le spectacle «Les anges reviendront ce soir» pour ouvrir le Congrès mondial de l’Unicef à Tunis était aussi signé Lemdani, comme le spectacle d’ouverture des Jeux sportifs panarabes en 2004.

Il aime bien aussi s’étaler sur une satisfaction personnelle, lui qui avait lu à l’âge de 14 ans Les mille et nuits et qui a réalisé en 2006 une conception et une mise en scène du concert-show La mille et deuxième nuits pour Art et Culture. Pour les amoureux du foot, l’hymne de la participation des Verts au Mondial 2010 en Afrique du Sud était signé Hakim Lemdani. Lors de notre entretien, il n’évoque pas les distinctions personnelles, car pour lui, la musique, l’art et la culture se donnent, se transmet et surtout se préserve.

Lemdani a obtenu en 2001 la médaille du Mérite de l’Education nationale et une autre médaille d’honneur en 2002 de la part de l’Unesco. D’ailleurs, il prépare son doctorat en sociologie, il traite le thème : «La fonction sociale de la musique». Une analyse fonctionnelle de l’apprentissage de la musique dans la société algérienne. Aujourd’hui, il a 54 ans, il dit être fier d’avoir côtoyé, à un très jeune âge, une génération qui «se parlait en rime».

«Cette génération avait un génie spontané et j’ai vécu avec elle. Elle portait un gène sinon elle n’aurait pas fait la guerre.» C’est de cette génération, comme son père d’ailleurs, qu’il apprend à s’enrichir avec la différence des autres. «Je partage les différences», dit-il. Sur scène, lorsqu’il présentait, le 5 juillet dernier, les chants, il jonglait d’une langue à une autre sans difficulté: «Nous sommes une génération multidisciplinaire.» Il jongle d’un diplôme à un autre avec passion et intérêt.

Ce matheux, s’intéresse à la bibliothécaire, il intègre aussi l’université Houari Boumediène au même moment où il s’intéresse à la musique. Puis, il s’intéresse à la sociologie... simplement, tout le savoir l’intéresse… et il est sportif. «Il faut savoir le savoir», dit-il. Il est pluridisciplinaire, mais aujourd’hui, il est professeur à l’ENS de Kouba et aussi formateur auprès du ministère de l’Education nationale. Les auditeurs de la radio Chaîne 2 l’ont connu à travers une émission «Inzizen». Une chance aux talentueux artistes chanteurs. Il les sélectionne, les forme et les suit même. Les nouvelles stars Ghiles Torki, Sonia Amrani, Célia Ould Mohand ont signé leur passage chez lui. Il affiche son bonheur de voir «ses» élèves se distinguer aux trois dernières éditions de «Alhan Wa Chabab».



Souvenir

Ses meilleurs moments ? Difficile de les distinguer des belles époques avec son père au lendemain de l’indépendance ou avec son entourage, mais il mémorise les quatre ans qu’il a passés avec la chorale mixte d’une promo surdouée du lycée Hassiba Ben Bouali de Kouba. Elle a fini par participer au festival Los Corales de Vigo en Espagne en 1996 avec une distinction du jury. De cette actuelle génération, il dit : elle a tendance à rompre. Comment peut-on, dit-il, se distinguer alors qu’on fait que rassembler. Un coup de gueule : «A tous ceux qui ont dit non à la langue maternelle à l’école est une insulte à nos mères et grands-mères. Dans notre société, on ne se cherche pas, on ne s’écoute pas et ne se lit pas.» Lemdani dans quelque temps on pourra le lire. Son but est d’écrire un livre un jour. «Tout est fin prêt», conclut-il.