«Un message d’amour»

Hervé Koubi adapte le roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, en spectacle chorégraphique hip-hop, le jeudi 13 juillet à 20h, à la salle El Mougar, à Alger.

- Comment l’idée de départ a-t-elle germé pour adapter un texte littéraire en performance hip-hop ?

L’idée au départ n’était pas de faire un spectacle de danse hip-hop. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment un spectacle de danse hip-hop, ou plus exactement pas que cela. Je suis venu en Algérie 10 années après avoir découvert mes origines algériennes en 2000. En effet, j’ai attendu 2009 pour venir ici.

Je n’ai pas souhaité me rendre en Algérie uniquement pour voir les rues, les paysages où avaient grandi mes parents, mes grands-parents ainsi que tous mes ancêtres qui vivaient en Algérie bien avant l’arrivée des Français au XIXe siècle. Puisque j’avais souhaité consacrer ma vie à cet art qu’est la danse, j’ai très vite préparé mon premier séjour en Algérie et souhaité rencontrer des danseurs ici.

Il se trouve que tous ces danseurs pratiquaient majoritairement la danse hip-hop dans différents styles et l’acrobatie (beaucoup de capoeiristes). Moi venant de la danse contemporaine, je n’ai voulu ni «tordre» ces danseurs en les «formant» unilatéralement et exclusivement à la danse contemporaine ni faire une simple création dite «hip-hop». J’ai juste cherché à respecter ce que ces danseurs étaient.

Je préfère dire pour résumer que nous avons fait ensemble un long chemin, très long même (près de 10 ans), pour dessiner et écrire une danse singulière qui s’inscrit dans l’histoire commune entre la France et l’Algérie et plus généralement dans notre grande histoire en mer Méditerranée. Je préciserais tout de même que l’écriture de cette création est résolument contemporaine et se sert des aptitudes et prouesses techniques que ces danseurs avaient acquises avant de me rencontrer.

La particularité de ces danseurs que j’ai rencontrés et que je rencontre encore régulièrement en Algérie (mais aussi au Maroc et en Palestine où je collabore régulièrement et je dirais même de plus en plus), c’est qu’ils mettent leurs aptitudes techniques au service du sens et non du «spectaculaire», comme ils avaient l’habitude avant notre rencontre. Pour répondre à cette question, je dirais que ce projet trouve son origine dans ma quête d’identité entre la France et l’Algérie.

- Pourquoi avez-vous choisi Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra ?

C’est un jeune étudiant algérien rencontré à l’Institut français de Annaba, qui, écoutant mon histoire, m’a conseillé malicieusement de lire le roman intitulé Ce que le jour doit à la nuit, de Yasmina Khadra. Avant même d’avoir ouvert la première page de ce livre, voilà que j’étais déjà convaincu qu’il me fallait user de ce titre pour nommer cette création que je préparais avec mes frères retrouvés en Algérie.

Le contenu de ce roman m’a profondément bouleversé. Le contenu décrivait subtilement cette Algérie telle qu’elle m’avait été parcimonieusement racontée par mon père. C’était, tantôt ma propre histoire, tantôt celle de mon père, ainsi que de mon grand-père et arrière-grand-père que je n’ai malheureusement jamais connus qui était racontée dans ce roman avec un réalisme saisissant.

- Quel est le message que vous avez voulu transmettre au public ?

Un message d’amour. Que notre histoire est commune et qu’elle est plus ancienne que les nations.

- Comment, pédagogiquement parlant, vous avez transmis ce message aux jeunes danseurs ?

Il m’a fallu du temps et beaucoup d’amour.

- Que pense Yasmina Khadra de votre spectacle ?

Il l’a vu. Il était enchanté. C’était un immense honneur pour nous. C’est en plus d’être un immense écrivain, une personne brillante et sensible.