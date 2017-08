Un joyau au cœur de la ville

Réagissez

Le relief accidenté de Souk Ahras et l’extension vertigineuse de son tissu urbain plaident depuis des décennies en faveur d’un plan de désengorgement viable.

Le pont de la gare ferroviaire est une expérience positive à perpétuer. Lancée du temps de feu Miloud Tahri, ancien wali de Souk Ahras, cette œuvre achevée en 2011, après maintes réticences, est aujourd’hui témoin d’une vision saine de la chose publique. L’unique voie d’accès vers les quartiers tentaculaires de la nouvelle ville de Souk Ahras, en l’occurrence la double-voie sous le pont de la rue Ouarti Abderrahmane, en est fortement allégée.

Selon les déclarations des responsables de l’époque, l’année 2015 devait connaître une saturation sans précédent de cet unique axe routier. Chose avérée cette même année. D’une longueur de 240 mètres et d’un coût d’un milliard de dinars, ce joyau des travaux publics qui relie les deux parties de la ville au niveau de la gare ferroviaire principale, a d’autres vertus.

Fonte, acier et plexiglas se fondent dans le gris clair de cette œuvre réalisée par une entreprise publique, qui devait faire de l’embellissement de ces lieux une priorité, selon le vœu du maître de l’ouvrage. Point de bâclage ou de rafistolage perceptibles et l’œuvre est le chemin par lequel arrivèrent le bitume, l’éclairage public et plusieurs autres commodités vers les quartiers isolés, à l’instar de Djebanet Lihoud.

Une vue panoramique de leur cité

Point de décharges sauvages, ni de terrains vagues et mal exploités. Ce passage par la voie routière, qui surplombe, sous forme de voûte légèrement inclinée vers la place des Martyrs, une partie de Souk Ahras, dont l’administration et les ateliers de la SNTF, a désormais d’autres vocations.

La nuit tombée, les noctambules découvrent au plus haut niveau du pont une vue panoramique de leur cité et admirent le mariage des lumières fait de projecteurs, d’enseignes lumineuses, de couleurs dégagées depuis un jeu de lumière installé à même la chaussée de la double voie.

Les deux passages protégés prévus pour les piétons en ont fait une destination privilégiée pour les marcheurs et autres familles qui sortent de nuit pour prendre un bol d’air. Des architectes locaux imaginent une nouvelle conception, avec une citée ceinturée par des réalisations de ce genre du côté des cités Ibn Rochd et El-Karia, entre autres. Un vœu pieux en ces temps de disette.