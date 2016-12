Un huis clos colérique sur une Egypte en furie

Réagissez

Scène du film Ichtibak, de Mohamed Diab

On sort de ce film avec une sensation d’étouffement. La caméra ne quitte pas le fourgon de police qui sillonne les rues du Caire, en pleine manifestation des partisans des Frères musulmans et de Mohamed Morsi, Président destitué par les militaires début juillet 2013.

Ichtibak, de Mohamed Diab, projeté lundi soir à la salle de GTP, à l’occasion des Premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud, plonge sans crainte dans les tourments de l’Egypte, celle de la post-Révolution, ou de la Révolution inachevée. Un huis clos mouvementé, qui essaie d’interroger sans douceur la grande Histoire. Le comédien, Tarek Abdelaziz, qui a interprété le rôle de Hossam, un père de famille embarqué avec sa femme Nagwa (Nelly Karim), et son enfant (Ahmad Dash), présent à Hassi Messaoud, a estimé que le film n’est pas politique. «Tout le monde sait ce qui se passe. Tout est clair par rapport aux événements. Mais, nous avons tout de même été attaqués autant par les Frères musulmans que par les gens de gauche ou par le gouvernement.

On évoque les clubs Ahly et le Zamalek, on montre comment ceux qui étaient unis politiquement se sont trouvés divisé en deux groupes. Il y a des militants et il y a les autres. Chacun a son point de vue, ses tendances», a-t-il dit lors du débat qui a suivi la projection. La caméra en mouvement continue, portée à l’épaule par le talentueux Ahmed Gabr, suit l’histoire de ce groupe d’humains, embarqués l’un après l’autre dans un fourgon.

Adam ( Hany Adel), un journaliste travaillant pour un média américain, est le premier à être interpellé avec son cameraman claustrophobe. La répression doit se faire sans images. Suivent alors Mans (Ahmed Malek), un jeune Dj, et son ami, puis Nagwa, qui veut protéger son fils, puis des militants des Frères musulmans, convaincus de ce qu’ils font, des salafistes...Le véhicule avance péniblement au milieu d’une foule déchaînée.

Des jets de pierres ciblent le fourgon autant que les policiers antiémeute. C’est là que la solidarité commence à s’exprimer après des moments d’affrontements et de disputes. Pour calmer les esprits, la police «arrose» les occupants du fourgon au jet d’eau. Les rapports entre les présents s’intensifient davantage. On commence à comprendre que tout le monde est embarqué dans la même galère et que chacun doit accepter l’autre tel qu’il est. Dans les situations de drame intense, on oublie ses différences.

On aide les blessés, on donne à boire à l’enfant en oubliant sa soif et on tourne le dos pour permettre à une jeune fille en hidjab de se soulager...La caméra continue pourtant à scruter ce qui se passe dehors, où la colère est à son comble. Les scénaristes, Khaled et Mohamed Diab, ont pris le soin de ne rien révéler sur les raisons de la colère. Ils font confiance à l’intelligence fine du spectateur pour comprendre ou essayer de comprendre. Car, il s’agit d’une situation complexe en évolution. Toute «vérité» serait douteuse.

Ichtibak porte une profonde critique sur l’Egypte d’aujourd’hui, où la trahison est évoquée à tout bout de champ, où les ennemis se transforment en amis, où les amis deviennent des adversaires et où la confrontation remplace le dialogue. Toutes les contradictions sociales et politiques sont évoquées dans le film de Mohamed Diab, qui a tenté, sans réussir totalement, à garder une certaine ligne de neutralité dans un long métrage à forte dose politique. Film dans lequel les comédiens n’ont pas pu éviter une certaine théâtralité dans le jeu. Le cinéaste rend un hommage au travail de la presse à travers le personnage de Adam, qui n’est pas sans rappeler le journaliste canado-égyptien d’ Al Jazeera, Mohamed Fahmy, forcé d’abandonner sa nationalité égyptienne pour sortir de prison en septembre 2015. «Nous avons besoin de bons moments entre nous quelles que soient les circonstances.

Finalement, nous vivons tous ensemble. Tout fanatisme, qu’il soit pour le football ou pour la politique, a une fin. Ce qui reste, ce sont la fraternité et l’amitié. La véritable patrie n’est pas la terre mais l’être humain. Nous devons être solidaires entre nous et refuser l’extrémisme et l’hystérie. Le pays ne peut avancer que dans l’unité», a soutenu Tarek Abdelaziz. «Ce film est l’effort de 150 personnes, qui ont travaillé parce qu’ils ont aimé son histoire. Nous avons passé plus de douze heures à l’intérieur d’un fourgon de police qui ne cessait pas de rouler pendant un mois», a-t-il ajouté. Ichtibak, qui a été projeté dans la section «Un certain regard» au Festival de Cannes, a décroché une douzaine de prix à travers le monde.