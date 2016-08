«Un excellent exemple de coopération bilatérale»

Réagissez

L’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Joan Polaschik, le directeur général Amériques au ministère algérien des Affaires étrangères, l’ambassadeur, Larbi Katti, le directeur des études juridiques et de la coopération au ministère algérien de l’Education nationale, Boubaker Seddik Bouazza, et la directrice de l’Ecole internationale américaine d’Alger, Judith Drotar, ont procédé lundi à la coupure du ruban officialisant l’ouverture de l’école, qui devrait commencer à dispenser ses cours le 23 août 2016.

«Je suis heureuse d’annoncer l’ouverture de l’Ecole internationale américaine d’Alger», a déclaré l’ambassadrice Polaschik. «L’école est un excellent exemple de notre coopération bilatérale et de notre engagement à investir dans la jeunesse et l’éducation, et un merveilleux moyen de renforcer les liens entre nos pays», a-t-elle ajouté.

Dialogue stratégique algéro-américain en avril 2014

Cette ouverture fait suite à la signature d’un accord pour la création d’une Ecole internationale américaine à Alger, par la secrétaire d’Etat adjointe pour le Proche-Orient, Anne Patterson, et l’ambassadeur d’Algérie aux Etats-Unis, Madjid Bouguerra, à Washington, DC, le 29 décembre 2015.

Durant la deuxième session du Dialogue stratégique algéro-américain en avril 2014, le secrétaire d’Etat, John Kerry, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, ont annoncé leur intention d’ouvrir une Ecole internationale américaine à Alger. L’ouverture d’aujourd’hui est la preuve concrète de l’engagement des deux pays pour renforcer les liens entre l’Algérie et le peuple américain et créer une plus grande coopération dans le domaine de l’éducation.

L’école servira de lieu de dialogue et de compréhension mutuelle, où les étudiants et les enseignants pourront partager leurs cultures et leurs expériences respectives.

