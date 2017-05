Un événement renvoyé aux calendes grecques

Réagissez

Attendu avec impatience par les férus du livre et de la lecture, le Salon du livre de Sétif est «zappé» pour la deuxième année consécutive. Coïncidant avec la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, la manifestation, qui était pourtant inscrite dans le projet du programme, a été, au dernier moment, recalée, ou plutôt renvoyée aux calendes grecques. Les organisateurs n’ont pas jugé utile d’expliquer les raisons de cette annulation.

Des amis du livre et de la lecture pointent du doigt les gestionnaires de ce dossier. «Il est à la fois anormal et inadmissible qu’on efface d’un trait le Salon du livre, qui s’est pourtant pérennisé ces dernières années. Les responsables concernés n’ont pas fait l’effort nécessaire pour organiser une aussi grande et importante manifestation. Ne soufflant mot à propos de l’annulation, ils ont une nouvelle fois montré leur déficit en matière de communication. L’indisponibilité de la salle des expositions de Maâbouda est un argument qui ne tient pas la route.

D’autant plus qu’ils avaient la possibilité d’organiser le Salon dans divers endroits de la ville. Ils ne doivent pas non plus brandir l’alibi de l’austérité qui n’a pas bizarrement touché l’onéreuse ‘‘zerda’’ (repas s’entend) du 7 mai», pestent des initiés. «Les concepteurs du programme sont non seulement des partisans du moindre effort, mais excellent dans le copier-coller, car la feuille de route cuvée 2017 ne diffère en rien des contenus des précédentes éditions. Pis encore, elle a été amputée du semi-marathon Saâl Bouzid. Au lieu d’élargir les consultations pour l’élaboration d’un programme à la dimension des sacrifices consentis par les faiseurs de l’histoire, on reprend les mêmes têtes», précisent nos interlocuteurs, ciblant le secteur de la culture. Le moment est à l’heure de l’intérim, en attendant la nomination d’un nouveau directeur devant prendre le relais de son prédécesseur, muté à Constantine.