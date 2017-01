Réagissez

Par Ferhat Ali (*)

Difficile de résister aux appels pressants et incessants d’Euterpe, la Muse de la musique, quand on est mélomane, comme Rachid Aouaghlis. Après une première cassette qu’il avait enregistrée en Algérie et en France et qui avait bien marché, selon les échos qu’il avait eus, d’après ses fans, durant les années quatre-vingt, le voilà qu’il récidive cette année en produisant une œuvre artistique de haute teneur musicale. Ayant mûri durant toutes ces années de silence forcé, Rachid Aouaghlis donne à ses textes chantés d’aujourd’hui, plus de maturité et de professionnalisme, aussi bien dans leur conception que dans l’acoustique.

Citadin de naissance depuis 1946, à El Biar, Alger, il retourne périodiquement au terroir des anciens, à Irouflène, dans la verdoyante vallée de la Soummam, là où il avait passé sa prime enfance, pour se ressourcer et composer empiriquement au contact d’autres bardes, amoureux du verbe kabyle, les textes qu’il habille à l’oreille d’une musique puisée exclusivement du chaâbi algérois. Avec émotion et pathétisme, il exprime un mimétisme ambiant des classes sociales défavorisées d’une certaine époque révolue, qui prônait des valeurs sûres de la fraternité, de l’entraide et de l’amour de son prochain qui était de mise dans son village d’Irouflène, commune de Tinevdhar, daïra de Sidi Aïch, mais aussi dans toutes les contrées d’Algérie. En effet, de cette colline adossée en hauteur, au grand flanc est du Djurdjura, quelques maisons rustiques, suspendues tel un belvédère sur cet écrin de verdure naturel, donnaient à voir une magnifique vallée où rayonnait la vie dans sa splendeur.

Une fontaine publique à gros débit ne cessait de distiller à toute heure son eau généreuse aux habitants, mais aussi aux animaux domestiques nécessaires à leur survie dans ce no man’s land surgi de nulle part. Tout n’est que poésie, calme, luxe et volupté. Des mots, des verbes, des adjectifs, que dis-je ? des phrases comme par enchantement descendent dans sa tête pour s’aligner en vers avec des rimes très riches qui ne demandent qu’à être mises en chansons. Le nouveau CD, intitulé Thoughaline, (Le retour), titre fortement évocateur, comporte sept chansons et une reprise qui avaient défrayé la chronique, à l’époque de sa première cassette: El Haq thal batel (Justice et injustice). La première chanson intitulée Thiloufaguizziouârith, (Les tribulations de la mouche sont difficiles ou les méfaits de la mouche sont dévastateurs dans la société).

Dans cette chanson, Rachid Aouaghlis décrit, avec art et minutie, les agressions quotidiennes de la mouche sur l’homme, et notamment la facilité déconcertante avec laquelle ce parasite, nuisible pour les hommes et les animaux, se nourrit en laissant derrière lui, comme pour les remercier, un tas de microbes vecteurs de nombreuses maladies. Le deuxième titre, Arwahmatsadoudh ! (Veux-tu m’accompagner !) est une véritable invite au voyage dans son pays natal. Avec des envolées lyriques dignes des grands maestros, Rachid Aouaghlis propose tout un ensemble de plaisirs à tout auditeur qui voudrait goûter au bonheur suprême dans ce pays de cocagne qu’est sa Kabylie. Le troisième titre, qui propose une chanson satirique s’adresse au sage et établit une hiérarchie introvertie : El-Fahem, miyyazAwaliw ! (Sage, comprends mon propos !).

Cette chanson est dédiée en fait aux gouvernants sots de tous les pays du monde, qui briment leurs peuples qui, souvent, les dépassent par leur intelligence, leur demande d’être plus cléments. La quatrième chanson, Attira Ghriv ahnini !, (Oiseau exotique, mon amour !) est un véritable plaidoyer du vivre-ensemble. Rachid lance un appel à la diaspora algérienne vivant en terre d’exil, qui fait les beaux jours du pays hôte, afin qu’elle revienne à son pays d’origine pour aider son peuple à se hisser au-dessus de tous ses marasmes économiques que l’Occident lui envoie.

Dans le cinquième titre, pure tradition de Slimane Azem, Rachid Aouaghlis se convertit en fabliau traditionnel et apostrophe sans vergogne le lapin peureux qui, soudain, s’enhardit et se joue des destinées de son seigneur le lion, le roi des animaux : Ma theqlou dhthizem ayawthoul ! Une satire sociale des plus virulentes à l’adresse de ces nouveaux «sans-gêne» qui s’arrogent des tas de libertés sans se soucier du bien-être des autres.

Enfin, la dernière chanson, titrée Azrou, (Le rocher) est une allusion faite sans ambages au pays natal, la mère patrie Algérie. Servie par une orchestration variée, richement distribuée par des instruments propres au genre chaâbi, la musique, d’une douceur infinie, inédite, commence toujours par un achwiq, (istikhbar), une sorte d’incipit velouté et langoureux, prémice annonciateur de ce qui va venir. Les textes déclamés d’une voix audible, enveloppés dans de vigoureuses touches musicales, donnent à entendre un «phrasé» en parfaite entente osmotique des trois éléments composant les éléments de la chanson.

Rachid Aouaghlis, tel un expressionniste avéré, rompu à l’art de la poésie traditionnelle, se métamorphose en conteur, connaissant l’art de la rhétorique, pour dresser, l’espace d’une chanson, des fresques sociales hautes en couleur. Avec de petites phrases courtes, fortement expressives, car longuement travaillées, puisque allitérations et assonances se donnent la réplique tout au long des déclamations poétiques pour enjoliver son dire.

Son message à forte expression expressive, à l’intention de ses pairs, charrie, sans aucun doute, l’optimisme de la condition humaine dans cet univers chaotique véhiculé par la modernité d’aujourd’hui. Pour terminer, Rachid Aouaghlis, rompu à l’art du chaâbi, nous fait agréablement remonter le temps, a contrario de notre époque, en invoquant des zidanes, des mezmoums ou des sikas. Sa douce voix, à travers d’ingénues inflexions de ses fibres sensibles, arrive à toucher le cœur de ses auditeurs, car il distille de la tendresse, et le temps d’une chanson l’on se prend à rêver de ces contrées où règne le bonheur.

(*) Ecrivain