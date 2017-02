Réagissez

Les œuvres sculptées de Saâd Jihad Attiya sont exposées au niveau du hall du centre de l’ONCI du Chenoua jusqu’au 28 février 2017.

Au même titre que l’artiste-peintre algérien et enseignant à l’Ecole des beaux-arts d’Alger, Djamel Gouraya. Saâd Jihad Attiya, père de 4 enfants, avait quitté son pays durant les années 80. Il n’en demeure pas moins qu’il retourne à son pays de temps à autre pour rendre visite à ses parents, malgré l’état de guerre.

«Durant la décennie rouge, nous dit-il, il y avait bien des Algériens qui venaient de l’étranger pour rendre visite à leurs proches ici en Algérie, c’est pareil pour moi maintenant, j’ai mes parents et je dois les voir, tout en reconnaissant qu’il y des risques à prendre», ajoute-t-il. Le vernissage s’est déroulé le 15 février, en présence de Mme Rana El Mousstaf, conseillère culturelle auprès de l’ambassadeur d’Irak à Alger. Le docteur Saâd Jihad Attiya avait achevé ses études à l’Ecole des beaux-arts et de l’architecture de Tourcoing (Lille) en 1988, avant de rejoindre l’Algérie. Une trentaine d’œuvres sont exposées.

L’art de l’artiste-peintre et sculpteur irakien s’articule sur la lettre arabe, une sorte de calligraphie cassée, qui compose la suite du thème de ses idées, de ses rêves, de surcroît à travers les effets de l’ombre et de la lumière. Des formes qui se dégagent dans ses toiles produisent ses poésies. D’ailleurs, Saâd Jihad Attiya s’isole et écoute la musique classique, notamment Beethoven, pour susciter ses inspirations. L’influence des anciennes et prestigieuses civilisations irakiennes n’échappent pas dans la chorégraphie de son pinceau.

L’artiste évoque l’Assyrie, Sumer, Babylone, la Mésopotamie, le Tigre et l’Euphrate, la Palestine, l’Algérie dans ses créations.

Le Dr Saâd Jihad Attiya est installé aujourd’hui à Blida. Il y a une variété de tristesses produites dans ses créations, à l’image de la vieille irakienne au visage plein de rides, avec une larme sur sa joue et le regard lointain. Notre interlocuteur, qui penche vers l’abstrait, enrichit ses œuvres par des interventions littéraires et poétiques, afin d’illustrer le sens qui se dissimule dans les formes de ses toiles et de ses sculptures. «Le fait de venir exposer mes œuvres au milieu de ce site naturel paradisiaque, entre la mer et la forêt du mont Chenoua, nous avoue-t-il, cela a donné plus de splendeur, d’éclat et de beauté à mes toiles, en dépit de la tristesse des couleurs», conclut-il.