Un annuaire pour les entreprises du secteur

Le secteur des travaux publics constitue une composante primordiale dans l’activité économique et sociale qui remplit des fonctions stratégiques dans la relance de l’économie et la promotion de l’investissement créateur de richesse et d’emplois.

La construction, l’entretien et l’exploitation des routes, ports et aéroports, font appel à des considérations politiques, économiques, financières et sociales mais aussi à des techniques qui varient en harmonie avec le développement des sociétés. L’édification des infrastructures de communications et de transports a permis, en effet, aux nations de se développer et de tisser des liens entre elles. Et pour accompagner la dynamique actuelle, des publications ont été créées telles que l’Annuaire des entreprises des travaux publics en Algérie (2013) et le magazine Travaux Plus, qui inclut aussi l’hydraulique.

Abdellah Atba, journaliste et directeur de la publication, a souligné que «cet ouvrage documentaire obéit à une démarche de communication visant à informer et à éclairer l’environnement sur les potentialités techniques et entrepreneuriales dont disposerait un secteur hautement stratégique».

C’est aussi une manière de contribuer à la diffusion de l’information économique dans le cadre de la promotion des entreprises.

L’annuaire s’impose ainsi comme un précieux outil de gestion pour les décideurs et les professionnels du secteur. M. Atba lance un appel au ministère des Travaux publics et des Transports pour le renouveler car «certaines données risquent de devenir obsolètes».

Bien plus qu’un répertoire d’ordre technique, le mode de classification que comporte cet annuaire permet de porter un regard exhaustif sur le profil de l’entreprise de travaux publics et les compétences professionnelles ainsi que sur les caractéristiques d’un outil de réalisation en pleine expansion. Cette édition consacre sept chapitres : la classification et la présentation des entreprises de travaux publics par degré de qualification, la présentation des entreprises publiques relevant de la SGP-Sintra TP, la classification et la présentation des bureaux d’études et laboratoires du secteur des travaux publics par ensemble territorial. On retrouve également un guide juridique et un chapitre consacré à la formation et l’apprentissage. Les acteurs du secteur pourront aussi trouver les coordonnées des entreprises de production des ciments et dérivés implantées à travers le territoire national.