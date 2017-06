Réagissez

Lounis Aït Menguellet devant des milliers de fans à Bouira

Des milliers de fans de l’auteur du dernier album intitulé Tudert ni (une certaine vie), dans lequel le poète inégalé rend hommage à son public qui l’a toujours soutenu durant toute sa carrière artistique, entamée depuis déjà un demi-siècle, n’ont pas pu accéder à la salle.

Fort heureusement, un écran géant a été installé pour que ces personnes, venues en grand nombre, (plus de 4000 personnes), puissent suivre le gala. Rencontrer son public était toujours un plaisir et un moment émotionnel. C’est avec des applaudissements et un tonnerre de youyous, à la hauteur de l’homme, que le chanteur poète a fait son apparition sur la scène aux environs de 22 h 00. A win theçça athfantazith, était le premier titre chanté par Lounis, qui a enchaîné avec la chanson synthèse Thiregwa, (1999) qui reprend plusieurs titres et meilleurs tubes des années d’or.

Le public, composé essentiellement de familles venues assister au concert, a surfé durant plus de deux heures sur les vagues, à l’image de la profondeur des textes interprétés par leur chantre. L’artiste qui, à travers ses chansons à textes, a imposé un silence dans la salle. Le ciseleur du verbe, comme aiment à le surnommer ses admirateurs, a puisé par ailleurs dans son riche répertoire musical. Il a chanté avec son public plusieurs chansons marquant ses 50 ans de carrière. Lounis a tenu à rendre un hommage à la femme en interprétant le tube Tamatuth.

Certes, malgré la fatigue qui se lisait sur son visage, cet ami du public depuis déjà un demi-siècle a tenu à montrer à son public «ami», qu’on peut toujours donner le meilleur de soi-même malgré le poids des ans.

Ses fans se sont levés comme un seul homme, en chantant aussi Tervah negh tekhsser, en hommage au club fétiche, la JSK, tout en achevant ensemble la soirée par la célèbre chanson Khetchini rouh, nek adh eqimegh. Par ailleurs, Lounis, qui a tenu à remercier le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, ainsi que les responsables du secteur de la culture, s’est montré content d’avoir à la tête de cette wilaya un wali jeune.

«C’est une bonne chose je crois qu’il (le pouvoir ndlr), ont compris qu’il est temps de procéder au rajeunissement des cadres de l’Etat….», a-t-il déclaré sous les applaudissements du public. Il est utile de noter que ce pilier de la chanson algérienne et kabyle a été honoré par le wali. Ce dernier, qui a assisté au spectacle, a remis un burnous à la fin de la soirée au chanteur poète, tout en promettant que l’artiste sera aussi programmé prochainement à Bouira. A l’ouverture prochaine du théâtre de plein air, et ce, pour permettre à ses fans d’assister au gala.