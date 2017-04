Réagissez

L’interview de l’auteur américain Nashoba Hotah Hogan, à la fois sioux et «algérien», parue samedi 1er avril 2017 dans le supplément Arts & Lettres d’El Watan, avait quelque chose à voir avec sa date de parution, puisqu’il s’agissait d’un poisson d’avril.

Nous devions attendre la prochaine édition du supplément, samedi 8, pour dévoiler la plaisanterie, mais, devant les nombreuses réactions enthousiastes, il aurait été cruel de la prolonger. Des lecteurs, dont plusieurs Algériens implantés aux Etats-Unis, ont même souhaité entrer en contact avec «N2H». Il y avait pourtant un indice, puisque nous parlions d’une «invraisemblable histoire».

Cela dit, en dehors de l’interviewé et de sa carrière de cascadeur à Hollywood, et de l’histoire de son grand-père algérien adopté par les Lakotas de la nation sioux, presque tous les éléments de l’interview imaginaire sont bien réels. A commencer par l’évasion du bagne de Cayenne en 1887, de Mohamed Ou El Hadj Abdoun et ses compagnons, «bandits d’honneur» de Kabylie, et leur long périple par Panama, les Antilles, Londres, Gibraltar et le Maroc, pour revenir au pays et reprendre leur combat foncièrement anticolonial. Vraie également, l’exécution par la guillotine de Abdoun et Arezki El Bachir, en 1894, sur la place de Azazga, en présence de la population.

De même, sont avérées les informations sur l’histoire des Amérindiens, comme Sitting Bull, et la bataille de Little Big Horn (1876), ou la lutte actuelle des Lakotas, pour s’opposer au Dakota Access Pipeline, oléoduc de 2000 km soutenu par Trump et qui doit passer par le lac Oahe, sacré pour eux. Egalement vraies, la fermeture, le mois prochain, du mythique cirque Barnum, créé il y a 146 ans, et enfin, l’existence de l’historien Michel Pierre, spécialiste du bagne. Avec tout ça, l’interview ne pouvait être qu’exclusive ! Au delà du «poisson», trois occasions en une. Celle d’évoquer des pages méconnues d’histoire et d’actualité.

Celle aussi d'inviter à la lecture vigilante, car la vraisemblance peut paraître plus vraie que la vérité. Celle enfin de rire un peu en ces temps de crise, où la valeur du moral reste plus importante que le prix de la banane. Ou de la sardine, si vous préférez.