Trois jeunes nouvellistes primés

Trois jeunes nouvellistes ont été primés jeudi à Alger, suite au 3e concours de la nouvelle fantastique, organisé par l’Institut français d’Algérie (Ifa) en marge du 21e Salon international du livre d’Alger (Sila).

Le premier prix a été attribué à Mohamed Achraf Bouaoune, pour sa nouvelle Ambition, alors que les deuxième et troisième prix sont revenus respectivement à Amine Ait Hadi, pour Ultras, et à Mohamed Chala, pour Ils étaient parmi nous. Amine Ait Hadi avait été le lauréat en 2015 du grand prix Assia Djebar du roman en langue française pour son roman L’Aube au-delà. Le premier prix de la nouvelle fantastique est doté de 100 000 DA, alors que les 2e et 3e prix de 50 000 DA chacun. Un jury composé d’écrivains, d’enseignants et d’encadreurs de l’Ifa a retenu 10 textes parmi les 78 reçus pour cette édition du Prix de la nouvelle fantastique, placée cette année sous le thème «Les feux du stade». Organisé en collaboration avec l’éditeur algérien Medias-Plus, ce concours vise à encourager la création littéraire dans le genre fantastique en Algérie. Et avec le partenariat de BNP Paribas et la maison d’édition Media-Plus, en la présence de la marraine de cet événement littéraire, Laetitia Madjène, la championne franco-algérienne du monde wako de full-contact.Media-Plus a fait sa rentrée littéraire jeudi 3 novembre par la publication d’un recueil de 10 nouvelles fantastiques signées par des auteurs en herbe.