Lauryn Hill au sommet de sa forme, à l’OLM Souissi, à...

Lauryn Hill, connue pour avoir revisité un standard de la musique américaine, Killing Me Softly de Roberta Flack (1973), et pour l’avoir réussi et «augmenté» de par une version hip-hop.

Sa voix est toujours intacte et elle porte encore loin, haut et fort. Energique, Lauryn Hill a des tics et tocs propres à ces soul sisters. Car elle chante avec ses tripes.

Aussi, des dizaines de milliers de personnes, toutes générations confondues, ont vibré avec une grande dame, une diva qui les délectera avec Everything is everything, Forgive them father, Ex-factor, Final hour, Lost ones,, How many mics, Fu-gee-la, Ready or not, Killing me softly, Your love is king, The sweetest taboo, une reprise de Sade et turn your lights down low. Un très beau «score» d’audience.

MESSAGE SPIRITUEL

Lauryn Hill était membre du groupe mythique The Fugees. Leur premier opus, Blunted on reality, s’est vendu à 4 millions d’exemplaires. Le deuxième, The Score, sorti en 1996, est l’album de rap qui reste encore aujourd’hui le plus vendu de l’histoire aux Etats-Unis, avec 18 millions de copies écoulées et plusieurs reprises, celle de Roberta Flack, Killing me softly (1973), reste la plus légendaire. En 1993, Lauryn Hill a aussi illuminé, du haut de ses 18 ans, le film culte Sister act II. Avec son premier album solo The mise ducation of Lauryn Hill, sorti en 1998, Lauryn Hill a vendu plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde. Sur 12 nominations aux Grammy Awards 1999, Lauryn en récolte cinq dans les catégories R&B, dont l’album et la chanson de l’année.

Lauryn Hill prend ensuite une voie plus spirituelle, se concentrant davantage sur le message qu’elle compte diffuser, plutôt que sur le support musical, tentant d’apporter une tranche de réalité plus conséquente à ses fans. C’est l’essentiel des morceaux qui composent le MTV Unplugged 2.0, album qu’elle enregistre en juillet 2001.Une autre grande artiste, ultra-populaire, avait rendez-vous avec les festivaliers le même soir.

Sur la scène du Théâtre national Mohammed V, Anoushka Shankar, fille du légendaire Ravi Shankar, synonyme de musique classique indienne et de cithare, a repoussé avec brio les limites de son instrument, non seulement dans sa forme traditionnelle classique indienne, mais aussi en travaillant avec de nouveaux sons et formes artistiques. La musicienne, cinq fois nominée aux Grammy Awards, a ainsi livré un répertoire de pointe, traitant des thèmes du mouvement, de l’asile et des réfugiés.

«Baghdad café» avec Mohamed Al Salem

La scène dite «orientale» de Nahda a accueilli deux concerts particulièrement marquants. Celui de Mohamed Al Salem, né à Bagdad, et entré dans le monde de la musique après avoir servi dans l’armée irakienne pendant une courte période. Très populaire, il mettra de l’ambiance avec Galb Galb, Anta Naâm, Halli Halli, ou encore Rouh Yalallah. Ainsi que le Syrien, Hussein El Deek, issu d’une grande famille d’artistes. Les deux artistes, sont considérés comme faisant partie des chanteurs les plus populaires dans le monde.