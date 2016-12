Trente ans de chants

Réagissez

A l’occasion de la célébration des trente années de sa carrière, le chanteur algérien Abderrahmane Djalti animera, le 30 décembre à 18h30, un concert à la salle Ibn Zeydoun, à Alger.

Sous l’égide du ministère de la Culture, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, en partenariat avec l’Office Riad El Feth et avec le soutien de l’entreprise Métro d’Alger (EMA), l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) et Anep Communication et Signalétique célèbre les trente ans de carrière de l’artiste mythique des années 80-90.

Pour ce retour heureux sur la scène artistique algérienne, l’artiste Abderrahmane Djalti a animé, mardi matin, une conférence de presse au niveau de la salle Frantz Fanon de Riad El Feth, à Alger. Avec son timbre de voix unique et sa prestance des plus distinguées, Abderrahmane Djalti continue de bercer des générations entières. Il indique qu’au départ il voulait organiser un concert, mais par la suite il s’est souvenu qu’il allait fêter ses trente ans de carrière, d’où l’idée de faire coïncider son concert avec cet anniversaire.

«Les artistes, dit-il, devraient fêter leur carrière, tout comme les jubilés des footballeurs. Je n’ai pas l’intention de mettre fin à ma carrière. Je suis encore jeune. Je chanterai jusqu’à la fin de ma vie, et ce, sur n’importe quel support.» Le chanteur avoue qu’il rêvait d’organiser un tel concert, où toutes les conditions matérielles et humaines seraient réunies. L’auteur de Habit nekber maâk soutient que l’artiste a besoin de ce genre d’encadrement.

«Dans un passé récent, l’artiste était littéralement livré à lui-même. Mais depuis 2005, le système a changé pour la prise en charge des artistes algériens. Il y a plus de facilités et d’encadrement». Abderrahmane Djalti précise qu’il ne s’est jamais éclipsé de la scène artistique algérienne, mais que c’est plutôt le manque de scènes qui fait défaut.

«Je réalise des productions, mais malheureusement on ne me sollicite pas. Je ne sais pas si on m’oublie volontairement ou involontairement», argue-t-il. Perfectionniste jusqu’au bout des ongles, Abderrahmane Djalti se dit être un éternel insatisfait. Selon lui, il y a toujours des choses à apprendre «Je ne suis satisfait de moi qu’à 60%», dit-il. Concernant le bilan de sa carrière, il avoue qu’il se reflète à travers le retour de son public.

L’interprète se désole toutefois qu’en dehors des soirées ramadhanesques et de la saison estivale, les artistes ne sont guère sollicités par des organismes privés et publics. Le concernant, il révèle qu’il n’a jamais été sollicité auparavant par aucun festival ni organisme. «Avant la crise financière, il y avait de l’argent, mais l’artiste était absent.

Dans un pays aussi grand comme l’Algérie, l’artiste ne devrait pas s’arrêter de travailler. Ce qui bloque l’artiste, c’est le manque de scènes, ajouté au manque de chaînes de télévision spécialisées dans la musique», assène-t-il. Il reconnaît que l’artiste doit évoluer avec son temps. Preuve en est, il se plaît dans chacun de ses albums à garder l’âme de son style, tout en incorporant des sonorités nouvelles.

Pour Abderrahmane Djalti, la chanson sentimentale existe, mais son concept a quelque peu changé avec l’émergence d’internet. Ainsi, à l’occasion de la célébration de ses trente ans de carrière, l’artiste interprétera, vendredi prochain à la salle Ibn Zeydoun, une dizaine de titres, dont deux ou trois de son nouvel album. Le public aura droit à une surprise de taille. Le prix du billet d’entrée est fixé à 500 DA. Abderrahmane Djalti sera accompagné de musiciens de la nouvelle génération étant donné que les anciens se sont dispersés avec le temps. Il avoue que la génération montante de musiciens excelle dans l’écoute et la maîtrise des partitions. Le chanteur convie tous ses amis artistes à venir nombreux fêter avec lui cet événement. «Peut-être qu’ils monteront sur scène avec moi», espère-t-il.

Qu’en est-il du rapport de Djalti avec le cinéma ? Pour rappel, ce chanteur romantique a campé le rôle du héros du film musical Mélodie de l’espoir, réalisé par le défunt Djamel Fezaz. Il reconnaît que ce premier rôle a été pour lui une expérience enrichissante.

Il affirme qu’il reste disponible en cas de sollicitation, mais, évidemment, il ne peut pas accepter n’importe quel rôle vu le succès remporté par Mélodie de l’espoir. Il est à noter qu’après ce concert à la salle Ibn Zeydoun, Abderrahmane Djalti effectuera dans le courant de l’année 2017 une tournée nationale. Afin de satisfaire également son public à Paris, il compte animer prochainement un concert au Centre culturel algérien dans la capitale française. Il promet à ses fans de sortir au cours de l’année 2017 un nouvel opus comprenant huit titres.