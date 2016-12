«Tourner en Algérie, mon bonheur»

Réagissez

Nul n’est prophète chez soi. Le réalisateur et scénariste Rachid Benhadj, premier cinéaste à recevoir la médaille de l’Unesco pour les droits de l’homme pour son film Mirka, sur le viol comme arme de guerre, a, à son actif, une dizaine de films tournés avec de grands acteurs européens, comme Gérard Depardieu, Franco Nero, Vanessa Redgrave, Barbora Bobulova, Monica Guerritore… et le grand directeur de la photographie, l’Italien Vittorio Storaro (3 oscars). Perfectionniste et profondément attaché à l’Algérie, ses films ne font pas exploser les box-offices, mais ils marquent pour longtemps.

Vous êtes un véritable cinéaste méditerranéen. Vivre avec l’esprit à Rome et le cœur à Alger, est-ce que ça aide à creuser la nature humaine et à la porter au grand écran ?

Alger, c’est le berceau où notre vie a commencé et qui nous guidera pour le restant de nos jours…Quand on est né à La Casbah, dans une famille pauvre de dix sœurs et frères, on apprend à se promener aisément dans les dédales de la nature humaine, que ce soit en Algérie, en Méditerranée ou ailleurs. C’est une chance qui nous prépare à la vie, mais qui nous donne une sensibilité vive, à fleur de peau, prête à capter toutes les émotions… sans oublier d’où l’on vient.



Un peu comme Moussa, le héros de votre film L’Etoile d’Alger, adapté au cinéma du roman homonyme de Aziz Chouaki. Cette production totalement algérienne a récolté beaucoup de prix….

Oui, au Festival d’Alexandrie, celui de Montpellier...On reçoit encore beaucoup d’invitations pour le projeter dans des festivals en Europe, dans le monde arabe, aux Etats-Unis. Je sélectionne les manifestations cinématographiques, car mon film est comme un enfant que je protège de certains festivals qui ne s’intéressent pas à la qualité et l’originalité du film, préférant souvent des productions médiocres.

Même chez nous, en Algérie, certains responsables de festivals ne se basent pas sur le critère de qualité pour sélectionner un film, mais veulent un produit qui ne dérange personne. Cette démarche ne développe qu’une «médiocrité culturelle» et les films sont voués aux oubliettes.



Vous ne l’avez pas envoyé au Festival de Carthage. Tant mieux, serait-on tenté de dire…Vu que l’autre film de production algérienne, Saint Augustin, a été présenté par les organisateurs comme un film algéro-tunisien, alors que c’est l’Algérie qui a financé la totalité du tournage, avec des techniciens et des acteurs algériens. Le réalisateur égyptien, Samir Seif, a même affirmé à la presse que «Saint Augustin est africain, pas algérien».

Les autorités algériennes ont été naïves et un peu masochistes, en se faisant déposséder par les Tunisiens et les Egyptiens ?

Je vous dirais sans détours que cela a été une regrettable erreur de jugement…Personnellement, je travaillais sur un projet pour porter la figure du saint algérien, Saint Augustin, au cinéma, depuis plus de dix ans. J’ai fait un grand travail de recherche sur Saint Augustin, au point de connaître sa vie et son vécu mieux que celui de mon frère.

C’était un vrai génie, que nos enfants seront fiers de connaître et d’apprendre dans leurs livres scolaires un jour. En 2003, j’étais à deux doigts de faire le film avec Gérard Depardieu et sa production et le grand producteur italien, Gustavo Lombardo, qui a produit, entre autres, Le guépard, de Visconti.

Mais le projet a capoté à la dernière minute, à cause d’un désaccord sur la figure même de Saint Augustin, qui, pour moi, était mon ancêtre, né et ayant grandi dans sa ville, Thagaste (Souk Ahras) et ne pouvant ressembler physiquement qu’à un homme de mon pays et non pas blond aux yeux bleus, comme le voulaient les producteurs. Mais après tout, ce n’était pas la faute aux producteurs occidentaux, qui, justement, essaient de récupérer nos personnages historiques à leur faveur, à leur image et culture, mais plutôt celle de nos responsables, qui sont très souvent amnésiques et parfois ignorants de notre histoire et de notre passé.

Quand un responsable algérien te dit : «Pourquoi veux-tu faire un film sur Saint Augustin, qui n’est pas musulman ?», cela résume le niveau culturel de ce dirigeant, qui, sans doute, ignore que Saint Augustin a vécu au IVe siècle et que l’islam est arrivé 3 siècles plus tard...Dommage !



Une autre déception : votre film Parfums d’Alger, dans lequel la grande actrice italienne, Monica Guerritore, a joué superbement le rôle principal, n’a pas eu en Algérie la promotion qu’il méritait .

Le grand probléme que vit le cinéma algérien c’est la distribution. On produit des films qui coûtent, mais rien ne se fait pour leur distribution, que ce soit en Algérie : manque de salles cinématographiques pour attirer un grand public et rentabiliser nos films avec les recettes, ou à l’étranger, où nous n’avons pas de véritables distributeurs qui connaissent les rouages du marché international de la distribution et pourraient vendre les films algériens.

Conscient du problème de la distribution, j’avais prévu pour mon film Parfums d’Alger une soirée à l’Unesco, à Paris, l’occasion de le projeter dans un cadre où tous les représentants (ambassadeurs) du monde entier seraient présents, ainsi que les télévisions et journalistes, cela aurait été une formidable publicité pour le pays et son septième art… et bien, la représentation diplomatique algérienne a fait échouer cette précieuse initiative… Indifférence ou superficialité ? Allez savoir…



Vous auriez pu opter pour la facilité, étant en Europe, comme certains qui fabriquent des films qui flattent le regard exotique et orientaliste que le public occidental a sur les sociétés musulmanes…Mais vous n’avez produit que des films d’auteurs, qui parlent presque tous de l’Algérie et de la culture maghrébine…Vous avez affronté des tabous et cassé des préjugés. Des regrets ?

Non, je ne regrette rien… Ma démarche, quand je commence un film, est d’aiguiser la curiosité du public, de le pousser à s’interroger. Je veux bousculer ses «certitudes», les lieux communs dont les médias le bombardent…

C’est à nous, les artistes, journalistes et intellectuels qui vivons loin de notre pays, de lutter contre les préjugés qui sont souvent alimentés par les médias, l’école.

L’Italie, un pays qui a vécu l’immigration, la pauvreté après la Seconde Guerre mondiale, est en train de basculer dans l’intolérance et le racisme, comme la plupart des pays européens, car certains médias occidentaux maintiennent les personnes dans une ignorance collective. On devient malgré nous ambassadeur de notre culture, en projetant nos films, un peu partout dans les écoles et même dans les prisons romaines, comme je viens de le faire la semaine dernière avec mon film Le pain nu.



Justement, vous animez beaucoup de débats en Italie. Vous avez donné des cours de cinéma à Cinecittà, à l’Institut Luc Besson, à Paris… En Algérie, vous invite-t-on à transmettre votre longue et riche expérience aux jeunes générations ?

Malheureusement non…. Quand je préparais le tournage de Parfums d’Alger, j’ai organisé un séminaire pendant quinze jours à l’intention des étudiants de l’Ismas (Institut de Borj El Kiffan). J’ai ensuite inséré des étudiants dans mon équipe de tournage pour qu’ils apprennent directement le métier. J’avais sur ce film le grand directeur de la photographie, Vittorio Storaro, qui fait des conférences partout dans le monde, et les cinéastes se bousculent pour y assister. Je m’étais dit que c’était une occasion précieuse pour organiser une conférence et faire profiter nos jeunes de ses connaissances.

Mais certains responsables du cinéma et du ministère de la Culture n’ont pas compris l’opportunité de la présence d’un tel grand artiste. Mais pour Vittorio Storaro, tourner à Alger lui a permis de connaître une culture, une religion, ce qui l’a poussé, juste après le tournage de Parfums d’Alger, à aller en Iran tourner le film sur la vie du Prophète Mohamed.

Pour revenir à l’enseignement, je voudrais transmettre aux jeunes ce que j’ai eu la chance d’apprendre. Il faut jeter des ponts avec le futur. Je trouve qu’il y a des jeunes en Algérie qui ont beaucoup de talent, un certain génie, mais qui manquent cruellement de moyens et surtout de lieux de formation. Il n’y a pas d’autre alternative, si on veut qu’un jour notre cinéma soit reconnu et apprécié dans le monde.



Il faudrait une nouvelle «Bataille d’Alger» culturelle ?

Pourquoi pas… Il faut fructifier les expériences des artistes algériens, qu’ils soient en Algérie ou ailleurs. Autrement les perdants seront toujours nos jeunes…



Une chose positive qui vous a ému lors de vos séjours en Algérie ?

Dans tous mes films qui parlaient de l’Algérie, j’ai insisté pour tourner en Algérie et impliquer des techniciens algériens. J’ai refusé le chantage de certains grands producteurs, qui voulaient tourner en Tunisie ou au Maroc. Et je dois dire que l’ambiance sur place, les liens qui se créent avec les membres de l’équipe durant le tournage m’ont donné plus que ce que peut jamais donner le gain matériel. Rien ne me comble plus que de tourner en Algérie.