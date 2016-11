Tournée en Algérie

Réagissez

Mehdi Haddab est de retour en Algérie. L’homme à l’oud électrique est en tournée dans son pays natal du 3 au 9 novembre pour le grand bonheur de ses fans algériens.

Incontestablement, le mérite revient à David Quiennec, le directeur de l’Institut français de Annaba, qui a organisé cet important événement culturel, auquel la direction de la culture a apporté son aide. L’artiste se reproduira dans quatre wilayas du pays.

Ainsi, d’Oran jusqu’à Annaba en passant par Tlemcen et Constantine, les amoureux de ce qu’on qualifie de «Jimmy Hendrix» auront le plaisir d’apprécier son dernier album Big Blue Desert, enregistré à Dakar, au Sénégal. Un art, un style… mêlant musique orientale, rock and roll, beats électro, mbalax et grooves afro.

Artiste multicolore, Mehdi est issu d’un père algérien et d’une mère française. Les débuts de sa jeunesse, il les a vécus en l’Algérie, où il s’était initié au rock, pour réussir après, son premier vrai concert à Ryadh El Feth en 1986, arborant une guitare électrique ! Il avait tout juste 13 ans. C’était l’événement annonciateur d’une grande carrière.

«C’était la grande époque de Raina rai, Khindjar, Khaled, T34, etc.», se souvient Mehdi. En Afrique noire, où il était pour un long séjour, notamment à Dakar, il a confirmé davantage son talent pour devenir, tout simplement, une star du hard Rock. La biographie de ce jeune artiste retrace un parcours unique. On lui reconnaît déjà une formation musicale classique acquise auprès de maîtres arabes et turcs, entre autres, El-Qasabji, Ryad El-Sonbati, ou le Turc Kadri Sençalar. Il a déposé, enfin, ses valises à Paris et Biarritz.

Fidèle à son instrument fétiche, l’oud (luth), il l’a électrifié pour enrichir davantage la musique par une nouvelle note. Il fonde le groupe, Ekova, avec la chanteuse américaine Dierdre Dubois et l’Iranien Arash Katalabari, puis le duo «Duoud», avec Smadj.

En 2006, il crée Speed Caravan, auquel ont été conviés ses amis Rachid Taha, Rocky Sing] (ex-Asian Dub), Rodolphe Burger, Richard Archer du groupe Hard-Fi. Il participe également aux albums d’Alain Bashung, Jacques Higelin, Souad Massi. Il aussi accompagné en 2015 le groupe Djurdjura. La musique du documentaire sur l’Emir Abdel Kader est son œuvre. C’était en 2014.