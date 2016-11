Totale réussite du Bookprod

Réagissez

Le Salon international de l’industrie du livre, qui s’est déroulé du 29 octobre au 2 novembre à la Safex à Alger, a été à la hauteur des espérances.

C’est du moins ce qu’a souligné le commissaire de cette manifestation et président de l’ONEL, Kalab Mustapha, lors d’un point de presse animé, lundi matin, au niveau de la Bibliothèque nationale d’El Hamma. La première édition professionnelle de BrookProd, qui s’est étalée sur une superficie de 1500 mètres carrés, a regroupé 61 exposants. Pour le conférencier, cet événement économique, industriel et culturel, vise «à construire une approche intégrée capable d’apporter des réponses effectives aux pro-blèmes et obstacles que rencontre le secteur du livre et d’en faire une industrie viable et dynamique, qui puisse évoluer dans un nouvel environnement plus adapté et favorable, de sorte à être en mesure de contribuer de façon significative au développement durable du pays». En marge du Salon, des conférences thématiques étaient, entre autres, à l’honneur. L’ensemble des intervenants ont élaboré une plate-forme de recom-mandations qui a été soumise aux différents ministères de la chaîne du livre. Parmi ces dernières, citons, entre autres, l’investissement dans les métiers du livre, le recyclage et la stratégie de récupération des déchets.

Dans le cadre de l’état des lieux et de la formation professionnelle, il est préconisé de construire une interface dans le monde de la formation et du travail et de répondre aux besoins exprimés par le marché. Concernant la problématique de la TVA et des droits de douanes sur les intrants du livre, il a été recommandé de promulguer des textes réglementaires d’application de la loi de finances de l’année 2010, afin de ne pas faire subir à l’industrie du livre des taxations élevées, penser à alléger la procédure, généralisation de l’exonération de TVA aux autres intrants de la fabrication du livre et relancer l’industrie du papier d’imprimerie pour réduire la facture d’importation des intrants du livre. Il est également souhaité de pratiquer un prix symbolique au kilogramme pour les envois internationaux du livre, faire bénéficier le livre d’une subvention au coût du fret semblable à celle dont bénéficie l’exportation des dates au prix symbolique de 5dinars.