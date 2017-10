Tizi Ouzou : 1er Salon de la bande dessinée

Réagissez

La bande dessinée était à l’honneur dans la capitale du Djurdjura, du 18 au 22 octobre, à l’occasion de la tenue de la première édition de «Tizi en bulle».

Cette manifestation a été organisée par la direction locale de la culture, avec la participation des éditions Z-Link, la bibliothèque principale de lecture publique, la Cinémathèque de Tizi Ouzou, l’Ecole des beaux-arts d’Azazga et la maison de la culture Mouloud Mammeri. Une vingtaine de bédéistes issus de plusieurs wilayas du pays ont pris part à ce Salon dédié à Saïd Zanoun, un vieux routier de la bande dessinée, connu aussi pour avoir été le premier à introduire le théâtre radiophonique kabyle en Algérie.

Au programme figurait une exposition de planches de BD et de figurines Manga, des conférences sur le 9e art et le cosplay en Algérie, des ateliers de BD portant sur des figurines de mangas, l’expression corporelle pour enfants et adultes, une vente-dédicace d’ouvrages, des projections de films d’animation et une journée-rencontre entre cosplayers, qui ont eu à jouer le rôle de personnages en imitant leur costume, leurs cheveux et leur maquillage, un loisir qui a suscité la curiosité des bambins présents en force à ce rendez-vous. Des conférences portant sur la bande dessinée en Algérie pendant la colonisation (Saïd Zanoun), la traduction de la BD en tamazight (Mahieddine Nabil), l’évolution du cosplay algérien (Salim Brahimi) étaient également au menu des activités de cette première édition du Salon de la BD. «Le Salon de la bande dessinée de Tizi Ouzou est dédié entièrement aux professionnels et amateurs de la BD. Il a pour objectif la promotion de la culture du 9e art et sa diversité, notamment à travers des expositions, spectacles, colloques, stages, concours et autres manifestations artistiques», dira la directrice de wilaya de la culture, Nabila Goumeziène, dans son allocution d’ouverture. Cette rencontre culturelle ambitionne également de valoriser de la bande dessinée, notamment comme support éducatif pour le jeune public, et de créer des passerelles entre les participants et le public, a-t-elle ajouté.