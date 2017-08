Réagissez

Des journées de sensibilisation sur les dangers des feux de forêt et de la baignade dans les plans d’eau, coïncidant avec les grandes chaleurs, ont débuté jeudi à Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs.

Cette initiative, organisée par la direction de wilaya de la Protection civile, comprend des rencontres de sensibilisation de proximité dans les lieux publics et les établissements de jeunes sur les causes des incendies de forêt, ainsi que des séances d’explication aux enfants et jeunes pour les dissuader de nager dans les plans d’eau (barrages, retenues et oueds, qui représentent un réel danger pour leur vie), a indiqué le responsable de la cellule communication de cette instance, Mohamed Mahdoum.

Il est prévu, lors de cette manifestation qui s’étale sur deux semaines, le lancement d’une caravane qui sillonnera les huit daïras que compte la wilaya pour distribuer des dépliants et supports aux citoyens et aux agriculteurs, comportant des conseils pratiques et des orientations en matière de lutte et de protection contre les feux de forêt et le danger de baignade dans les plans d’eau.

Le programme prévoit également une séance d’animation à la radio sur ce sujet, à l’adresse des auditeurs et avec la participation de cadres de la Protection civile et de la Conservation des forêts. La caravane de sensibilisation est organisée en collaboration avec les services communaux, des forêts, de l’agriculture, du tourisme, de la santé, des travaux publics, de l’environnement et de l’hydraulique, ainsi que la Chambre de l’agriculture de la wilaya.