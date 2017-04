Tipasa : L’hommage d’un artiste peintre aux moines de Tibhirine.

Réagissez

La dernière sortie de l’artiste peintre Chanâa Smail (59 ans) avait eu lieu à la maison de la culture « Ahmed Aroua » de Koléa, à l’occasion de l’organisation du 2ème salon des arts plastiques de la wilaya de Tipasa, durant les vacances scolaires du printemps.

Le fonctionnaire retraité qui n’avait jamais divorcé avec son pinceau et sa peinture, avait illustré sa présence à Koléa par la présentation de 04 œuvres aux thèmes différents. Il avait exposé ses tableaux en mettant l’accent sur les variétés des techniques de dessins qu’’il commence à maitriser à savoir, la peinture à l’huile, l’aquarelle, l’acrylique. L’artiste peintre Chanâa Smail s’inspire du patrimoine national. En sillonnant les wilayas du pays, son chevalet demeure à sa portée.

Il immortalise les couleurs, les paysages féeriques, les manifestations folkloriques, les effets vestimentaires, la joie et la tristesse des citoyens, et bien d’autres outils qui font partie du patrimoine et du terroir. Les visiteurs à Koléa avaient été attirés par le tableau dans lequel apparait le Monastère de Tibhirine, érigé au milieu d’un havre de paix. Cet espace naturel qui dégage une incroyable sérénité suscite l’inspiration et ne laisse aucun observateur indifférent.

L’artiste peintre Smail Chanâa, le natif de Cherchell, voulait à sa manière rendre un hommage aux moines lâchement assassinés par les hordes criminelles en 1996. Néanmoins, l’artiste peintre avait été touché par l’intérêt que portent les familles et surtout leurs enfants à l’art de la peinture. Les élèves en vacances avaient soif de connaître les techniques de dessins et la signification des couleurs. Justement ce besoin des contacts directs avec le public est devenu une hypothèse qu’il faut à tout prix explorer.

D’ailleurs, il vient de participer au niveau du site archéologique de Tipasa avec une brochette d’artistes peintres, pour ne citer que Hamri Abdelkrim et Djoua Mohamed et quelques étudiants de l’école régionale des beaux-arts de Tipasa à une journée sous le thème, « peinture en plein air ». L’ambiance sympathique et conviviale avait régné toute la journée. Les artistes peintres avaient longuement discuté avec les visiteurs en cette journée printanière du 23 mars.

L’artiste peintre Chanâa Smail affiche sa patience. Il souhaite participer à des expositions organisées par les chancelleries en Algérie ou par les représentations nationales à l’étranger. Depuis 1980, il continue à s’exprimer à travers ses différentes toiles, qui sont exposées dans l’une de ses chambres de sa maison.

« J’ai aménagé ma chambre en un atelier et à la fois en espace consacré uniquement à l’exposition de mes œuvres, afin de me rappeler de mon parcours artistique, c’est mon vécu, mon histoire », nous dit-il. L’artiste peintre est convaincu que l’artiste peintre algérien ne peut pas vivre du produit de sa création artistique.

« Les pouvoirs publics algériens doivent se pencher sur la situation des artistes peintres qui se battent pour survivre, c’est vrai qu’en ce qui me concerne, je vis de mes revenus de ma retraite », affirme-t-il. Les toiles de Smail Chanâa reflètent l’image du patrimoine national dans toutes ses splendeurs.

L’artiste peintre considère l’art plastique comme étant un message universel qui contribue à la connaissance des cultures des régions de chaque pays, une forme de solidarité entre les peuples. L’entame de la célébration du mois du patrimoine à Tipasa débute par le clin d’œil de cet artiste peintre, pas du tout bavard mais qui déborde de modestie, en quête d’atteindre d’autres horizons.