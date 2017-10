Timouchouha-ni de Nadjet Dahmoune

Réagissez

Thimouchouha-ni (Ces contes-là), est la nouvelle publication de l’écrivaine Nadjet Dahmoune, parue récemment aux éditions de l’Anep. Il s’agit d’une traduction d’histoires et contes légendaires du patrimoine oral kabyle à la langue arabe.

«Je me suis mise à recueillir le maximum des contes kabyles que nous racontaient autrefois nos mères et grands-mères. Malheureusement, ce patrimoine oral est en voie de disparition. Les anciennes générations disparaissent et emportent avec elles des trésors qu’on aurait pu sauvegarder. Il m’a fallu trois années de recherche pour finaliser ce recueil.» L’écrivaine précise que le choix de la traduction des contes de tamazight à l’arabe n’est pas fortuit.

«Ce travail est en quelque sorte un pont entre les deux cultures, amazighe et arabe. N’importe quelle personne de n’importe quelle nationalité maîtrisant la langue arabe aura un accès à un pan de notre culture amazighe via les contes. Nos ancêtres ont rempli la mission de nous transmettre ce patrimoine. A nous maintenant de le sauvegarder et le diffuser.» Le recueil Timouchouha-ni est réparti en 5 chapitres. Chaque chapitre est classé selon le type des contes qu’il met en scène.

Celui des animaux, celui pour enfants, les légendes, etc. «Avant chaque conte, je mets une introduction en langue tamazight avec les caractères arabes.» Thimouchouha-ni est la troisième publication de Nadjet Dahmoune, après le roman, Fleure de Thym (Zahrat Zaâtar) et le recueil des nouvelles Miroirs Amazighs (Maraya Amazighia), ainsi que plusieurs contributions littéraires.