Timimoun : 11e édition du Festival Ahellil en hommage au défunt Mouloud Mammeri

Une trentaine de troupes folkloriques, issues de la région du Gourara, prennent part à la compétition artistique et culturelle du chant d’Ahellil organisée à l’occasion du 11e Festival national d’Ahellil (un genre musical traditionnel zénète).

Celui-ci se tient du 27 au 30 décembre dans la capitale du Gourara, Timimoun. L’édition de cette année se tient en hommage au défunt Mouloud Mammeri, l’illustre écrivain, chercheur et anthropologue pour ses œuvres consacrées à la promotion et la préservation de cet art immatériel de la région. Lui, dont la curiosité et l’amour pour la poésie de Ahellil l’ont conduit, dès le début des années 1970, au cœur du Gourara où il a entamé ses recherches anthropologiques et ethnomusicologiques approfondies, notamment sur la littérature orale chez les habitants de la localité dénommés les «Gouraris».

On dit souvent que c’est lui qui a sauvé le chant Ahellil de la mort grâce aussi à sa vulgarisation au-delà de la région du Gourara et même au-delà des frontières du pays. Son fabuleux ouvrage intitulé Le Ahellil du Gourara, en 2003, a été aussi un vecteur publicitaire de ce patrimoine culturel immatériel unique dans son genre, à la fois beau et doux à l’ouie.

Par ailleurs, un colloque national sur la vie et le parcours intellectuel de Mouloud Mammeri est inscrit sur l’agenda du festival pour ce samedi, à 9h, à la «bibliothèque de lecture» municipale de Timimoun. Cependant, ce concours artistique intercommunautaire s’étale durant ces quatre jours, où chaque troupe doit exposer son talent devant le public sous l’appréciation des membres du jury composé de vieux pionniers du chant Ahellil.

Les activités folkloriques sont réparties à travers les espaces publics, les grandes artères de la ville et en soirée au théâtre de plein air. La veillée de clôture consacrée à la remise des prix aux lauréats s’effectuera demain samedi, dès 21h, au niveau de ce même théâtre.