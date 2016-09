Réagissez

Le théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa (TRB) propose des ateliers d’initiation au théâtre destinés aux amateurs du quatrième art.

Le TRB entend, à travers ces ateliers, encadrer les nombreuses troupes de théâtre amateur de la région dont celles activant au sein des associations. La formation se propose en deux sessions de trois mois chacune. L’une sera un atelier d’initiation qui se décline sur trois aspects. Il y sera question de travailler l’expression corporelle et vocale, d’étude de situation et de jeu de rôle.

Le deuxième atelier se charge d’expliquer «comment aller vers la création» avec, d’abord, une approche qui prendra en charge l’étude de texte et l’analyse.

Les stagiaires de cet atelier auront à étudier le personnage théâtral et apprendront ou perfectionneront la manière de donner corps à une pièce théâtrale à l’aide des techniques d’adaptation du texte sur les planches. Les ateliers seront couronnés par le montage d’un spectacle qui sera joué par les stagiaires eux-mêmes, sous la direction de leurs encadreurs.

Selon le chargé de la gestion du théâtre régional, Sofiane Boukemouche (le TRB n’ayant toujours pas de directeur après le départ en retraite de Omar Fetmouche), les inscriptions seront ouvertes le 1er octobre prochain pour s’achever à la fin du même mois. Les stagiaires seront répartis en deux tranches d’âge, de 10 à 16 ans, et les plus de 16 ans. Ils devront s’acquitter de frais de participation qui sont de 1500 da pour les premiers et 2500 da pour les seconds, en plus d’un dossier administratif à fournir (deux photos d’identité, extrait de naissance et une autorisation paternelle pour les mineurs).

Avis donc aux amateurs des planches qui se disputeront des places limitées.